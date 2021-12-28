Почему опасно ездить на восстановленных литых дисках

Если литой диск погнулся совсем чуть-чуть, то обычно прибегают к процедуре прокатки. Она занимает около часа и возвращает диску круглую форму. Затем колесо надо отбалансировать. Вот тут иные мастера, желая сэкономить время, «прокатывают» колесо по-быстрому, а потом не жалеют балансировочных грузиков.
В итоге, на внутренней стороне диска они буквально висят грозъдями. Со временем такие грузы отлетают, что влияет на балансировку диска. Водитель чувствует биение на руле, причем даже если автомобиль едет по ровному асфальту. А такие вибрации пагубно сказываются на ресурсе деталей подвески.
Но это еще цветочки. Желая ускорить процесс прокатки, некоторые «специалисты» еще и нагревают место вмятины паяльной лампой, что категорически нельзя делать. Дело в том, что у литого диска цельная структура металла, и такой сильный локальный нагрев ее разрушает. В местах нагрева возникают сильные напряжения. И если угодить в яму второй раз, особенно с острыми краями, то внешне целый и крепкий диск может полностью разрушиться, что приведет к аварии.
Возможен вариант, когда при сильном ударе на одном или нескольких лучах диска появляются трещины, которые устаняют аргоновой сваркой. Забегая вперед отметим, что таким методом реально восстановить даже диск, расколовшийся на несколько кусков.
Поврежденные участки детали зачищают, прогревают на всю глубину и проваривают с двух сторон. В результате трещины заполняются металлом. А после сварки швы шлифуют, полируют, а затем диск красят. В итоге он выглядит как новый. Но это только на глаз.
Производители дисков считают, что восстанавливать колеса таким методом очень опасно. Ведь из-за сильного нагрева нарушается молекулярная структура металла. А значит повышается риск, что колесо просто рассыпется на скорости. Последствия предсказать трудно, но они точно будут тяжелыми.