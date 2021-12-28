Почему опасно ездить на восстановленных литых дисках

Если литой диск погнулся совсем чуть-чуть, то обычно прибегают к процедуре прокатки. Она занимает около часа и возвращает диску круглую форму. Затем колесо надо отбалансировать. Вот тут иные мастера, желая сэкономить время, «прокатывают» колесо по-быстрому, а потом не жалеют балансировочных грузиков.

В итоге, на внутренней стороне диска они буквально висят грозъдями. Со временем такие грузы отлетают, что влияет на балансировку диска. Водитель чувствует биение на руле, причем даже если автомобиль едет по ровному асфальту. А такие вибрации пагубно сказываются на ресурсе деталей подвески.

Но это еще цветочки. Желая ускорить процесс прокатки, некоторые «специалисты» еще и нагревают место вмятины паяльной лампой, что категорически нельзя делать. Дело в том, что у литого диска цельная структура металла, и такой сильный локальный нагрев ее разрушает. В местах нагрева возникают сильные напряжения. И если угодить в яму второй раз, особенно с острыми краями, то внешне целый и крепкий диск может полностью разрушиться, что приведет к аварии.