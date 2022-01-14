Корейцы представляют в России новый Genesis G90

Genesis G90 станет бороться за симпатии покупателей с такими моделями как Lexus LS, Audi A8 и BMW 7-ой серии. Технических подробностей пока не раскрывают, так что можно рассмотреть лишь кузов. По фото видно, что флагманский седан получил фирменные сдвоенные полоски диодной оптики. Известно также, что эти фары — самые тонкие в модельной линейке.

Что касается силового агрегата, то под капотом ожидаем увидеть бензиновый V6 в различных вариантах форсировки.

Напомним, что в прошлом году Genesis реализовал в России 4350 машин всех моделей, через традиционные каналы продаж, то есть покупатели приходили к дилерам. А 150 машин были проданы через фирменную онлайн-платформу. Тут важно дополнить, что такая продажа не исключает из процесса приобретения автомобиля у дилера.