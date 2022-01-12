LADA презентовала новую версию Niva Travel

Фото "АвтоВзгляд"
АВТОВАЗ представил спецверсию LADA Niva Travel. Оснащение под названием Black показали на пресс-конференции, посвященной итоговым результатам бренда LADA за 2021 год, где побывал обозреватель портала «АвтоВзгляд». Продажи «черного» внедорожника нам обещают открыть до конца зимы 2022 года.
Максим Гомянин

У LADA Niva Travel Black колесные диски и рейлинги на крыше окрашены в черный цвет, а в салоне появилась новая обивка сидений с надписью Black и черная отделка потолка. Передний бампер тоже полностью черный, без окрашенной «под алюминий» нижней части, как в версии Luxe или Off-Road.

Обещают и новые опции, правда по ним никакой конкретики пока нет. Цен тоже не называют, но известно, что версия Black займет место между средней комплектацией и максимальной.

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд

Что касается более глобальных обновлений внедорожника, например, появления нового мотора, то представители компании пока обходят стороной этот вопрос.

Впрочем, представители LADA заявляют, что семейство Travel будет развиваться. Не исключено, что в обозримом будущем нам предложат еще какие-либо спецверсии и новый функционал. «Нива» — навсегда!

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, новая модель, внедорожник, бездорожье
12 января 2022
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