LADA презентовала новую версию Niva Travel

У LADA Niva Travel Black колесные диски и рейлинги на крыше окрашены в черный цвет, а в салоне появилась новая обивка сидений с надписью Black и черная отделка потолка. Передний бампер тоже полностью черный, без окрашенной «под алюминий» нижней части, как в версии Luxe или Off-Road.

Обещают и новые опции, правда по ним никакой конкретики пока нет. Цен тоже не называют, но известно, что версия Black займет место между средней комплектацией и максимальной.