LADA презентовала новую версию Niva Travel

У LADA Niva Travel Black колесные диски и рейлинги на крыше окрашены в черный цвет, а в салоне появилась новая обивка сидений с надписью Black и черная отделка потолка. Передний бампер тоже полностью черный, без окрашенной «под алюминий» нижней части, как в версии Luxe или Off-Road.
Обещают и новые опции, правда по ним никакой конкретики пока нет. Цен тоже не называют, но известно, что версия Black займет место между средней комплектацией и максимальной.
Что касается более глобальных обновлений внедорожника, например, появления нового мотора, то представители компании пока обходят стороной этот вопрос.
Впрочем, представители LADA заявляют, что семейство Travel будет развиваться. Не исключено, что в обозримом будущем нам предложат еще какие-либо спецверсии и новый функционал. «Нива» — навсегда!