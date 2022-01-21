Toyota остановила 11 своих заводов в Японии из-за омикрона

С 21 по 24 января работа 21 производственной линии на 11 заводах Toyota на территории Японии будет заморожена. Такое решение руководства компании связывают с рекордными масштабами очередной вспышки коронавируса. Производство встало на паузу после выявления среди персонала заводов случаев заражения омикрон-штаммом. Как сообщает газета Nikkei, из-за этого Toyota Motor вынуждена пересматривать в сторону уменьшения свои планы выпуска машин на 2022 год.

Эксперты издания подсчитали, что четырехдневный простой конвейеров обернется невозможностью выпустить около 47 000 автомобилей в текущем январе. В том числе и популярных внедорожников Toyota Land Cruiser 300. Ранее стало известно, что из-за глобальной нехватки полупроводников для автомобильной электроники, Toyota официально предупредила своих клиентов, что срок ожидания заказанных Land Cruiser 300 может растянуться на четыре года. Приостановка производства модели в Японии может увеличить срок этого ожидания еще сильнее.