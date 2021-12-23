Не холодное сердце: жесткий тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross в мороз

Помнится, когда Mitsubishi Eclipse Cross только-только появился на российском рынке, на него по-настоящему заглядывались прохожие. Живая «мордочка», лихой профиль, оригинальный спойлер сзади, делящий стекло пятой двери на две части. Затем случился рестайлинг, слегка изменивший «разрез глаз» и форму «гриля» фальшрадиаторной решетки. Но самое печальное — пропал фирменный спойлер.
Японцы утверждали, что это произошло «по просьбам трудящихся» — клиенты, мол, так захотели. Он им якобы мешал смотреть назад. Как по мне, то лишившись спойлера, Eclipse Cross визуально превратился в разновидность Mitsubishi ASX. Только с чуть более выраженными свесами.
Внутри Mitsubishi Eclipse Cross не поражает какими-то суперотличиями от интерьеров своих «соплеменников» — других моделей бренда. В нашем распоряжении оказалась топовая комплектация кроссовера. Поэтому он был оснащен по-богатому: 8-дюймовый тачскрин мультимедийки, подогревы всего и вся, глянец пластмассовой отделки, ассистенты водителя, адаптивный «круиз»… Под капотом 1,5-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор, в трансмиссии — вариатор, привод — полный.
Обилие «теплых» опций, в частности, наличие подогрева рулевого колеса и лобового стекла, пришлось очень кстати. Поскольку во время тест-драйва случилось сильное похолодание, сопровождаемое снегопадами. Подогрев «лобовухи» очень помогал разбираться с намерзшим льдом.
Но при этом постоянно хотелось сделать его мощнее — уж очень долго прогревается стекло кроссовера. Мы обратили на это обстоятельство особое внимание потому, что в тех же самых условиях электрообогревы лобового стекла у большого корейского кроссовера и другого «японца», оказавшихся в тот момент на тесте редакции, работали заметно эффективнее. А вот «печка» в Mitsubishi Eclipse Cross порадовала. Очень быстро после запуска мотора она выходила на рабочую температуру и грела на совесть.
Мощный снег, в течение недели заваливавший Москву, вскрыл еще одну конструктивную особенность этого кроссовера, которую следует иметь в виду владельцу. Касающуюся форсунок омывателя ветрового стекла. Они тут, как и у большинства современных авто, скрыты под урезом капота. Но есть нюанс.
Форсунки «сидят» на концах тоненьких трубочек, выходящих из глубин подкапотного пространства. И когда вы освобождаете от очередного снежного сугроба, поводки «дворников» очень легко ненароком задеть щеткой-сметкой форсунку и свернуть ее вбок. Обнаруживается это только уже на ходу, когда вы пытаетесь брызнуть «омывайкой» на стекло, а струйки из форсунок летят куда-то в сторону. Придется останавливаться и вручную поправлять «брызгалку». И неизвестно: сколько таких циклов изгиба туда-сюда выдержит эта трубочка прежде, чем сломается…
Отмечу также, что «морозная» эксплуатация Eclipse Cross подтвердила: японцы правильно сделали, инсталлировавав при рестайлинге традиционные «крутилки» в интерфейс управления мультимедийной системой модели. Их «воткнули» под нижними углами 8-дюймового дисплея над центральной консолью. Теперь, чтобы подрегулировать, например, громкость музыки, не нужно дожидаться, пока прогреется и более-менее восстановит свою способность реагировать на прикосновения тачскрин — после ночных-то −20Сº.
Что касается ходовых качеств Mitsubishi Eclipse Cross, то динамичная внешность кроссовера не должна никого вводить в заблуждение, с реальной ездовой динамикой у него слабовато. 150 турболошадок для этой машины — это немного. Особенно с учетом того, что им приходится обслуживать полноприводную трансмиссию и вариатор. В результате имеем разгон на уровне всего 11,4 секунды «до сотни».
«Спортом», как видим, и не пахнет, но для повседневной езды вполне хватает. Надо сказать, что и рулится кроссовер соразмерно своим динамическим возможностям — «средненестатистически», назовем это так. Вполне подойдет, например, девушке, для которой в машине главное — яркая внешность и полный привод. Чтобы не паниковать при езде по слегка присыпанному снежком асфальту мегаполиса.
Если допустить, что основной потребитель Eclipse Cross примерно таков и есть, то становится ясно, почему такой «среднестатистический драйвер» потребовал убрать спойлер с задней двери. Поскольку более-менее опытному водителю эта «фишка» дорестайлиногового «Эклипса» мешать не могла. В общем, по-моему зря японцы пошли на поводу у этого «электората», визуально сблизив Mitsubishi Eclipse Cross с другим своим кроссовером — Mitsubishi ASX. Ведь цена последнего стартует с 1,8 млн рублей, а прайс Eclipse Cross начинается с отметки почти 2,5 млн рублей. В таких условиях межмодельный каннибализм более, чем вероятен.
Остается надеяться, что при создании нового поколения Mitsubishi Eclipse Cross японцы учтут и это соображение тоже. А в России к моменту его появления закончится нынешняя вакханалия с ценами на авторынке.