Не холодное сердце: жесткий тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross в мороз

Помнится, когда Mitsubishi Eclipse Cross только-только появился на российском рынке, на него по-настоящему заглядывались прохожие. Живая «мордочка», лихой профиль, оригинальный спойлер сзади, делящий стекло пятой двери на две части. Затем случился рестайлинг, слегка изменивший «разрез глаз» и форму «гриля» фальшрадиаторной решетки. Но самое печальное — пропал фирменный спойлер.

Японцы утверждали, что это произошло «по просьбам трудящихся» — клиенты, мол, так захотели. Он им якобы мешал смотреть назад. Как по мне, то лишившись спойлера, Eclipse Cross визуально превратился в разновидность Mitsubishi ASX. Только с чуть более выраженными свесами.

Внутри Mitsubishi Eclipse Cross не поражает какими-то суперотличиями от интерьеров своих «соплеменников» — других моделей бренда. В нашем распоряжении оказалась топовая комплектация кроссовера. Поэтому он был оснащен по-богатому: 8-дюймовый тачскрин мультимедийки, подогревы всего и вся, глянец пластмассовой отделки, ассистенты водителя, адаптивный «круиз»… Под капотом 1,5-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор, в трансмиссии — вариатор, привод — полный.