Bentley отказывается от бензиновых моторов в пользу электрокаров

Программа Beyond100 предусматривает постепенный переход на электромобили. Причем это коснется всего модельного ряда марки. А план Five-in-Five дополняет эту программу. Его суть в том, что с 2025 года и по 2030 год Bentley станет ежегодно выпускать новый электрокар. Все они будут спроектированы и построены на фабрике в Крю.

Премьера первого электромобиля назначена на конец 2025 года. К сожалению, представители компании рассказали о нем лишь то, что он будет большой и быстрый. Неизвестен даже тип кузова и дальность хода. Кстати, последний параметр британцы не считают критически важным. Они говорят, что для покупателя важнее быстро и комфортно зарядить автомобиль. Топ-менеджеры ожидают, что в ближайшие годы вопрос сверхбыстрой зарядки будет решен.

Что касается бензиновых моторов, то от них в компании Bentley намерены отказываться постепенно. Так, с 2024 года у каждой существующей модели появится гибридная версия с возможностью зарядки от сети. Напомним, сейчас такие силовые установки есть лишь у кроссовера и седана.

Что касается технической части, то здесь британцы рассчитывают на поддержку группы Volkswagen, но подробностей опять же не раскрывают.