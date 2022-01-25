Почему не стоит ставить зимние «дворники» на машину зимой

Хорошая видимость — залог безопасности на дороге. Это особенно важно зимой, когда световой день короткий, а снега насыпает много. Ну а за хорошую видимость отвечают, в том числе, и щетки стеклоочистителя. Прекрасно это понимая, производители предлагают так называемые зимние щетки. Ожидается, что они гораздо лучше, чем обычные изделия счищают снег и воду со стекла, а также меньше дубеют на морозе. Ценник у них соответствующий. Зимнее изделие обойдется, в среднем, в 3000 рублей, а обычный комплект немецкого производства можно купить и за 1000 рублей.

Осмотрев зимнюю щетку легко заметить, что ее конструкция — обычный каркасный «дворник» с резиновым чехлом, который закрывает конструкцию этого самого каркаса. Автор этих строк однажды поставил себе такие щетки и могу сказать, что они показали себя не слишком удачно. Основной минус в том, что массивный чехол существенно ухудшает аэродинамику, причем, в широком диапазоне скоростей. Из-за этого, после трех месяцев эксплуатации, на стекле стали появляться неочищенные полосы.

А однажды под чехол попала вода и замерзла. В итоге поводки потеряли подвижность. Пришлось снимать «дворник», разминать его в руках, чтобы удалить лед. То есть, ни о каких преимуществах зимой речи не идет.