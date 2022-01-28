Isuzu привезла в Россию пикап D-Max в версии Arctic Trucks

Пикап D-Max AT35 пройдет сертификацию в третьем квартале этого года. После этого машины начнут поступать к дилерам. Пока же можно оформить предзаказ. Силовой агрегат «арктического» пикапа дорабатывать не стали. Под капотом, как прежде трудится 3-литровый «дизель» в 190 сил, который спарен с 6-ступенчатым «автоматом».

Главное отличие — это огромные колеса, под которые потребовалось резать кузов и ставить расширители колесных арок. Теперь вместо штатной «обуви» размерности 265/60R18 здесь стоят «катки» 315/70R17. Из-за этого ширина автомобиля выросла до 2040 мм, а высота до 1995 мм.

Конечно же, увеличился и дорожный просвет. Теперь он равен 290 мм вместо прежних 235 мм. При этом снаряженная масса подросла всего на 100 кг. Кстати, огромные колеса потребовали «лифтануть» подвеску на 45 мм и усилить кронштейны крепления кузова к раме.

Напомним, что Arctic Trucks, это компания из Исландии, которая в 1990 году, начала дорабатывать пикапы и внедорожники для суровых арктических условий. Сначала продукцию этого производителя в России официально представила компания Toyota на пикапе Hilux, а теперь и Isuzu.

Пикапы Arctic Trucks есть в нескольких версиях: AT33, AT35, AT37 и AT38. Числа означают внешний диаметр колес в дюймах, под них рассчитываются и элементы ходовой части. Версия AT35 считается самой популярной.