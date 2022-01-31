Уникальный «Москвич» 1999 года выпуска продают за 2 400 000 рублей

У обеих машин — «Князя Владимира» и «Ивана Калиты» — по центру кузова врезана 20-сантиметровая вставка, но последний вдобавок отличается оригинальной внешностью, так как его создатели удлинили передний и задний свесы, а также установили новую оптику.

Вдобавок «Иван Калита» получил фирменный салон, обшитый натуральной кожей, хотя технически представительский «Москвич» продолжал оставаться обычным «Москвичом» — в движение махину приводит 113-сильный двухлитровый мотор Renault от «сорок первого».

Всего было сделано от 30 до 50 таких автомобилей, один из которых сейчас выставлен на продажу. За экземпляр 1999 года, пробежавший 114 000 километров, сейчас просят 2 345 000 российских рублей.

Автор объявления уверен, что идеально сохранившийся «Иван Калита» гаражного хранения украсит коллекцию любого музея, а потому отдает его по цене новой Toyota Camry.

И продолжая тему ретромобилей. Знатокам мирового автопрома наверняка известно имя итальянца Франко Сбарро, который постоянно удивлял мир необычными разработками. Сейчас любой автомобиль, созданный маэстро, стоит сотни тысяч долларов, а за сохранившимися экземплярами идет настоящая охота.

Тем удивительнее, что редчайший Sbarro Mercedes 500 Portes Papillon Gullwing (он же — Sbarro Shahin 1000) вдруг «всплыл» в Белоруссии.