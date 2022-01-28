Bentley против грузовика: мошенники придумали новую схему «развода» водителей

В качестве места совершения «подставы» мошенники, как правило, выбирают перекрестки, на которых организовано круговое движение. В итоге, когда какой-нибудь грузовик (как правило, это развозной фургон) начинает перестраиваться, чтобы покинуть «круг», под него буквально подлезает автомобиль представительского класса.

В итоге, водителя грузовика признают виновным, а владелец «люкса» получает 400 000 рублей компенсации по ОСАГО. Но этого для ремонта ему мало, так что затем следует судебный иск… В итоге, счет «подставчика» пополняется на сумму от одного до двух миллионов «целковых».

Жертвами обычно становятся свежие коммерческие иномарки, поскольку их владельцы — как правило, это юридические лица — имеют достаточно средств, чтобы быстро погасить долг перед хозяином условного Bentley. А иначе компанию ждет блокировка счетов! И, значит, бизнес будет парализован.

Доказать правоту водителю большегруза поможет только видеорегистратор, что фиксирует ситуацию позади машины… Как мы понимаем, пристроить такой на цельнометаллическом фургоне или бортовом грузовике довольно трудно. Но придется.

Увы, но ради легких денег мошенники не останавливаются ни перед чем и используют самые циничные и бесчеловечные способы «развода» доверчивых граждан… И доказательство тому — другая история, приключившаяся на днях с корреспондентом портала «АвтоВзгляд».