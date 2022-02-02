Почему Skoda Octavia в ближайшие месяцы купить не получится

В ночь на 30 января в городе Млада-Болеслав в Среднечешском крае, что в 65 километрах северо-восточнее Праги, произошел крупный пожар. Горело на территории промышленных площадок, принадлежащих компании Grupo Antolin.

Наибольший ущерб огонь нанес складам и мастерским, где производят материалы для дверных панелей лифтбека Skoda Octavia. По предаврительным оценкам, урон от пожара составляет порядка 1 млрд. чешских крон, что эквивалентно почти 40 млн. евро.

О сроках восстановления производства и поставок комплектующих ничего не известно. Сообщается лишь, что ЧП поставило под угрозу выпуск 16 000 единиц модели Octavia в течение ближайших нескольких месяцев.

Между тем, из-за дефицита микрочипов сложности возникли и на российском предприятии Skoda. Как рассказли порталу «АвтоВзгляд» в нескольких дилерских центрах, при заказе заветного лифтбэка придется ждать автомобиль от шести до восьми месяцев.