Почему Skoda Octavia в ближайшие месяцы купить не получится

фото: пожарная служба Среднечешского края
Чешское радио сообщило, что ЧП на одном из объектов компании, поставляющей комплектующие на сборочные конвейеры Skoda, может остановить выпуск лифтбеков Skoda Octavia. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

В ночь на 30 января в городе Млада-Болеслав в Среднечешском крае, что в 65 километрах северо-восточнее Праги, произошел крупный пожар. Горело на территории промышленных площадок, принадлежащих компании Grupo Antolin.

Наибольший ущерб огонь нанес складам и мастерским, где производят материалы для дверных панелей лифтбека Skoda Octavia. По предаврительным оценкам, урон от пожара составляет порядка 1 млрд. чешских крон, что эквивалентно почти 40 млн. евро.

О сроках восстановления производства и поставок комплектующих ничего не известно. Сообщается лишь, что ЧП поставило под угрозу выпуск 16 000 единиц модели Octavia в течение ближайших нескольких месяцев.

Между тем, из-за дефицита микрочипов сложности возникли и на российском предприятии Skoda. Как рассказли порталу «АвтоВзгляд» в нескольких дилерских центрах, при заказе заветного лифтбэка придется ждать автомобиль от шести до восьми месяцев.

автозаводы, бюджетные авто
2 февраля 2022
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