Красное на черном: тест-драйв особенной Mazda CX-9 Noir

Из потока машин Mazda CX-9 Noir сможет выхватить, пожалуй, лишь глаз истинного знатока-ценителя моделей японского бренда. Дело в том, что от прочих модификаций этого большого кроссовера комплектацию Noir отличает черная фальшрадиаторная решетка. В комплекте с ней идут «угольные» легкосплавные диски 20-дюймовых колес и черные же корпуса боковых зеркал. При этом цвет кузова может быть любым. В общем, условный такой «нуар». Явно не тотальный.
А в интерьере автомобиля «черная» комплектация подразумевает нечто совсем противоположное: обитые красной кожей сиденья и красную прострочку на отделке дверей, рулевого колеса и центрального тоннеля. Все это в обязательном «букете» с богатым оснащением фирменной комплектации Еxclusive. «Собрать» такое сочетание опций у Mazda CX-9 «по частям» на этапе заказа машины не получится. Оно возможно только в «нуаре». Без малого за 4 млн. рублей (3,965 млн, если быть точным). Строго говоря, Mazda CX-9 Noir — это так называемые «понты», понятные только кругу фанатов этой марки.
Для прочих автолюбителей, не посвященных в таинства и обряды ордена «маздоводов», этот автомобиль представляется просто большим (по российско-европейским меркам), симпатичным кроссовером — богато укомплектованным и довольно шустрым на дороге.
Если говорить об опциях и «фарше», то в CX-9 Noir имеется практически все, что положено современному автомобилю. Речь идет об ассистентах водителя, типа адаптивного «круиза», «подруливалки», следящей за положением автомобиля в полосе, а еще шибко умной электронике, тормозящей «в пол», когда ей чудится, будто драйвер решил устроить аварию на парковке или трассе, и прочих «помощничках». Присутствуют также и проектор текущих циферок скорости на лобовое стекло вместе с подогревами руля и всех сидений.
Хотя одно «но» тут тоже имеется. Оказалось, что, при всем богатстве комплектации, у Mazda CX-9 Noir отсутствует электроподогрев ветрового стекла. Беспроводные Apple CarPlay и зарядка телефона есть, а «грелки» для «лобовухи» — нет! Машина-то большая: чтобы как следует отшкрябать ото льда середину стекла, приходится тянуться, рискуя обтереть одеждой все передние крылья. Или надобно заранее обзаводиться скребком для льда с особо длинной ручкой.
Что касается динамики Mazda CX-9 Noir, то достаточно сказать, что «по паспорту» она разгоняется до 100 км/ч за 8,6 секунд. Для крупного кроссовера этого — «за глаза». По крайней мере, лично я, будучи хроническим любителем «придавить газульку в пол», ни разу не почувствовал какого-то дискомфорта из-за недостатка мощности. Турбированный 2,5-литровый 230-сильный движок хоть и выглядит по-сиротски маленьким в просторном подкапотном пространстве кроссовера, выдает приличный «момент» уже с достаточно малых оборотов. Да и 6-ступенчатый «автомат» в полноприводной трансмиссии тут более, чем грамотно настроен на работу с мотором.
Про управляемость CX-9 тоже можно сильно не «растекаться» мыслью: «мазда» — есть «мазда». Все ее модели отлично рулятся — в отличии от большинства изделий прочих азиатских автопроизводителей. Единственное, к чему можно было бы придраться в процессе пилотирования — достаточно высокому уровню шума от колесных арок. На младшей CX-5 в свое время этот нюанс победили установкой дополнительной «шумки». Во многом стараниями российского представительства Mazda, уломавших таки японцев на столь «революционное» изменение. Будем надеяться, что и CX-9 рано или поздно повезет в этом смысле…