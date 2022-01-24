Красное на черном: тест-драйв особенной Mazda CX-9 Noir

Из потока машин Mazda CX-9 Noir сможет выхватить, пожалуй, лишь глаз истинного знатока-ценителя моделей японского бренда. Дело в том, что от прочих модификаций этого большого кроссовера комплектацию Noir отличает черная фальшрадиаторная решетка. В комплекте с ней идут «угольные» легкосплавные диски 20-дюймовых колес и черные же корпуса боковых зеркал. При этом цвет кузова может быть любым. В общем, условный такой «нуар». Явно не тотальный.

А в интерьере автомобиля «черная» комплектация подразумевает нечто совсем противоположное: обитые красной кожей сиденья и красную прострочку на отделке дверей, рулевого колеса и центрального тоннеля. Все это в обязательном «букете» с богатым оснащением фирменной комплектации Еxclusive. «Собрать» такое сочетание опций у Mazda CX-9 «по частям» на этапе заказа машины не получится. Оно возможно только в «нуаре». Без малого за 4 млн. рублей (3,965 млн, если быть точным). Строго говоря, Mazda CX-9 Noir — это так называемые «понты», понятные только кругу фанатов этой марки.

Для прочих автолюбителей, не посвященных в таинства и обряды ордена «маздоводов», этот автомобиль представляется просто большим (по российско-европейским меркам), симпатичным кроссовером — богато укомплектованным и довольно шустрым на дороге.