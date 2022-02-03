АВТОВАЗ: сведения о выходе новой LADA Vesta оказались «фейком»

Ряд медиаисточников поспешил обрадовать поклонников «Весты» сведениями о том, что обновленный автомобиль появится на рынке раньше, чем предполагалось. Если точнее, то уже в феврале 2022 года. Ранее, напомним, рестайлинговой LADA Vesta прочили старт производства не раньше весны, а в продаже она должна была появиться и вовсе к лету.

Между тем, официальный представитель LADA опроверг порталу «АвтоВзгляд» вброшенную в медиапространство информацию, фактически заявив о том, что пока АВТОВАЗ не готов представить будущую новинку.

«Хочу сказать, что вокруг новой LADA Vesta очень много слухов, и пока ни один из них не сбылся. Не стоит им доверять! Мы объявим обо всем, когда будем окончательно готовы», — прокомментировал «АвтоВзгляду» PR-директор АВТОВАЗ Сергей Ильинский.