Без пяти процентов новый: первый тест-драйв Lexus NX второго поколения

Прежде всего следует сказать, что японцы сделали неимоверно большущий прыжок вперед. Да, своим интерьером «Лексус» больше не попахивает «девяностыми», а без того притягательно эксцентричная внешность стала куда эффектнее. Впрочем, не только дизайнерскими изысками и до миллиметра выверенной эргономикой может похвастать кроссовер, переживший поколение и получивший семь лет гарантии. Но обо всем по порядку.
В новейшем Lexus NX использовано 95% новых деталей, причем особое внимание инженеры и дизайнеры уделили мелочам. Говоря о внешних метаморфозах, нельзя не заметить совершенно новые рифленый капот, фигурные бамперы, трехмерную решетку радиатора и раскосую оптику. При этом «японец» не изменил себе в стиле и не растерял узнаваемость. Фирменные стрелки дневных ходовых огней перекочевали в верхнюю часть фар головного света, а задняя иллюминация теперь сияет по всей корме автомобиля.
Меньше хрома, больше черных элементов — все под стать свежевыжатым трендам. Стоит добавить, что весь «улучшайзинг» специалисты исполнили с прицелом на эстетику, эргономику и информативность. В своем новом амплуа NX получил не только эффективную аэродинамику, но и дополнительный уровень комфорта и безопасности.
Автомобиль стал на 20 мм длиннее, растянулась на 30 мм и колесная база. Если по-простому, то теперь он менее прыгуч и более просторен. Обитатели галерки не обнимают друг друга ногами и не толкаются локтями. Кстати сказать, интерьер поменялся до неузнаваемости. Если закрыть ладонью эмблему Lexus на руле, то вы не сразу догадаетесь, в каком автомобиле сидите. Сама «баранка» — по-прежнему круглая, но с обновленным дизайном и комбинированными материалами отделки. Она не просто стильная, но еще и желанно прилипающая к рукам.
В центральной консоли, обращенной к водителю, как в автомобилях BMW, интегрирован огромный 14-дюймовый планшет мультимедийно-развлекательного центра. Да такие телевизоры и дома-то не у каждого стоят! Не обделенное быстродействием головное устройство дружит со штатной навигацией, которая вместе с дорожными знаками и текущей скоростью заботливо проецируется на «ветровик».
Органы управления «разбросаны» настолько грамотно, что искать их не нужно ни глазами, ни руками! Наконец-то японцы стали равняться на лучшие мировые образцы. А еще большое человеческое «аригато» за канувший в Лету тачпад управления мультимедийкой, который так напрягал владельцев Lexus невнятным откликом и бессистемным рысканьем курсора. Теперь почти весь функционал благостно проживает в центральном мониторе, за исключением клавиш отключения Start/Stop и системы стабилизации. Эти кнопки удобно поселились рядом с джойстиком КП.
Интерфейс «головы» — сенсорный, но подогревы всего и вся вынесены отдельной секцией, а потому искать их, тыкая по монитору, как в свежих изделиях системы VAG, не понадобится. Отдельной похвалы заслуживают олдскульные крутилки климат-контроля и громкости аудиосистемы — лучшего решения пока еще не придумал человек. Кстати, за бас тут отвечает акустика от Mark Levinson с сабвуфером и 17 динамиками. Качает так, что перепонки трясутся даже у соседей по потоку!
К счастью или сожалению, но неоднозначные рожки управления режимом вождения, выпирающие из козырька приборной доски у целой россыпи моделей Lexus, выполнены в виде шайбы на «бороде» центральной консоли. Здесь же нашла свое место беспроводная зарядка для смартфонов. Это много лучше, чем подпитывать «мобильник», убирая его в подлокотник.
В зависимости от настроения и режима езды регулируется амбиентная подсветка салона: на выбор — 64 цвета. Меняется и графика интерактивного щитка приборов. Жаль только, что нельзя переключать ездовые настройки голосом, хотя и после фразы «Хей, Лексус» автомобиль готов выполнить каскад всевозможных упражнений. Например, построить маршрут, включить любимую композицию или добавить градусов в салоне.
А еще калейдоскопом функций в автомобиле можно управлять дистанционно — через смартфон. В их числе — возможность оценить заряд аккумулятора, найти машину на стоянке супермаркета, изучить минувшие поездки, а также узнать потраченное в пути время и расход топлива. Пожалуй, не хватает лишь встроенной кофеварки и персонального швейцара, любезно отворяющего двери.
Кстати, о дверях. Новый Lexus NX стал первой моделью бренда с электронной системой открывания дверей E-Latch. Больше никаких ручек, за которые нужно тянуть при открытии! Теперь все намного технологичнее и проще. Достаточно лишь нажать на клавишу, и дверца распахнется. Пожалуй, лучше и не придумать! Если, конечно, не рассматривать вариант открывания силой мысли. А еще на четыре секунды быстрее стала отпираться дверь багажного отсека. Раньше, напомню, ждать приходилось целых восемь секунд. Время, как говорится — деньги!
А что в плане безопасности? Новый NX умеет самостоятельно держать дистанцию, тормозить, ускоряться и даже обгонять, возвращаясь после маневра в полосу следования. Кроме того, кроссовер обучен распознавать дорожные знаки и «видеть» опасные объекты на проезжей части, включая байкеров, велосипедистов, пешеходов и даже собак. Причем с разных сторон и в любое время суток.
Кстати, в отличие от многих водителей, этот автомобиль понимает язык светофоров и способен самостоятельно уклониться от столкновения с машиной, наперерез вылетающей на перекресток. А еще «Лексус» заботливо предотвратит открывание дверей на парковке, если вдруг мимо проезжает мотоциклист или внеочередной камикадзе на самокате. Пусть они найдут свое, но без вас…
Благодаря новой архитектуре GA-K автомобиль смог «достичь» низкого центра тяжести, более эффективного распределения массы между осями, а заодно и обзавелся увеличенной колеей. Кузов стал жестче, а плавность хода — мягче. Не зря все же японцы едят свою лапшу удон — работа над подвесками (читай — над ошибками) проведена на «отлично».
Инженерам удалось лишить кроссовер валкости при переставках и зубодробительности на ухабах. Измененные настройки и углы амортизаторов улучшили и управляемость, и комфорт. Еще больше алюминия и уровней демпфирования: даже в версии F Sport адаптивная подвеска стала более лояльной к продолжению спины, не утратив при этом упругости и повадок «фитоняши».
Силовая линейка представлена парочкой бензиновых агрегатов. Это проверенный опытом атмосферник объемом 2,5 литра с упряжкой из 199 «жеребцов» и новый 2,4-литровый турбодвижок, «выдувающий» 279 сил дури. Обоим двум аккомпанирует скорострельный восьмизарядный «автомат», прицельно раскидывающий тягу по осям. Младший мотор ожидаемо более громкий, но вполне себе бодрый. Благодаря коротким ходам коробка листает передачи так же быстро, как вы свою ленту в Инстаграме. Особенно в режиме «спорт».
А вот топовый двигатель и вовсе «пушка»: 430 Нм крутящего момента обеспечивают кроссоверу дерзкое ускорение, позволяя «делать» первую сотню с места за семь секунд. Задорный подхват ощущается с 1700 оборотов, недостатка мощности нет от наречия «вообще». Кайф!
Рулится NX не менее, если не более приятно: штурвал тут даже поострее, чем шутки Миши Галустяна. Вертеть «баранкой» так же классно, как не знать о существовании «ТикТока». Впрочем, и он наверняка скоро появится в меню мультимедийки, чтобы можно было занять себя уроками деградации, пока твой Lexus будет обгонять автомобили, попутно заваривая кофе.