Без пяти процентов новый: первый тест-драйв Lexus NX второго поколения

Прежде всего следует сказать, что японцы сделали неимоверно большущий прыжок вперед. Да, своим интерьером «Лексус» больше не попахивает «девяностыми», а без того притягательно эксцентричная внешность стала куда эффектнее. Впрочем, не только дизайнерскими изысками и до миллиметра выверенной эргономикой может похвастать кроссовер, переживший поколение и получивший семь лет гарантии. Но обо всем по порядку.

В новейшем Lexus NX использовано 95% новых деталей, причем особое внимание инженеры и дизайнеры уделили мелочам. Говоря о внешних метаморфозах, нельзя не заметить совершенно новые рифленый капот, фигурные бамперы, трехмерную решетку радиатора и раскосую оптику. При этом «японец» не изменил себе в стиле и не растерял узнаваемость. Фирменные стрелки дневных ходовых огней перекочевали в верхнюю часть фар головного света, а задняя иллюминация теперь сияет по всей корме автомобиля.

Меньше хрома, больше черных элементов — все под стать свежевыжатым трендам. Стоит добавить, что весь «улучшайзинг» специалисты исполнили с прицелом на эстетику, эргономику и информативность. В своем новом амплуа NX получил не только эффективную аэродинамику, но и дополнительный уровень комфорта и безопасности.