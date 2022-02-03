На российском авторынке побит рекорд продаж легковушек с «автоматом»

За в 2021 году в России своих покупателей нашли 1,02 млн новых легковушек с двумя педалями. Таких машин, — с вариатором, «роботом» или классическим гидротрансформаторным «автоматом», — в ушедшем году реализовали на 11% больше, чем годом ранее. Суммарная доля продаж авто этого типа в прошлом году составила 66,5%. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений.

Наиболее востребованной в России моделью, оснащенной «автоматом», стал Kia Rio — их реализовано 75 000 единиц в комплектации с АКП. На втором месте по популярности оказался кроссовер Hyundai Creta (продано 56 000 «автоматических» экземпляров). На третьем — седан Hyundai Solaris (49 000 реализовано).

Четвертая строчка в рейтинге популярности досталась японскому кроссоверу Toyota RAV4 (37 000 единиц). На пятом месте оказался лифтбек Volkswagen Polo (34 000 штук). Об этом сообщает «Автостат».