Теплое местечко: тест-драйв обновленного Toyota Highlander

Вразрез всемирным трендам в автомоде, внешне Toyota Highlander отнюдь не кажется увеличенной копией своего «брата меньшего» Toyota RAV4. Хотя и построен на общей с ним и Toyota Camry платформе TNGA. Разумеется, кое-какие «фамильные» черточки в облике «горца» присутствуют. Но не в таком тотальном масштабе как, например, у Nissan и Mazda, у «корейцев» или «немцев». Выходит, что Toyota — редкий в своем роде на российском рынке автобренд, который в дизайне своих моделей не пошел (пока, по крайней мере) по пути максимального «копирования» их внешности.

Вот и Highlander, при вполне современном облике — зауженной оптике, подчеркнуто выпяченной вперед «нижней губе» переднего бампера и пухленьких боках — смотрится достаточно оригинально, как на фоне конкурентов-одноклассников, так и в сравнении с «братвой» семейства Toyota.

В салоне кроссовера царит знакомый по известным моделям бренда «тойотовский дух». Его узнаешь точно так же, как безошибочно понимаешь, что «это фольксваген», попав в салон любого продукта с шильдиком VW на капоте — произвольного класса и года выпуска.

Да, однажды познакомившись с Toyota, ты ни с каким иным автопроизводителем не перепутаешь ее манеру оформлять интерьеры своих авто. У Highlander «тойотовский» стиль бросается в глаза в манере исполнения «приборки», излучением посаженного в асимметиричную «раму» 12-дюймовый экран мультимедиа, пиктограммой и циферок-буковок на кнопочках, разбросанных по рулевому колесу и центральной панели. Ровным счетом отовсюду…