Теплое местечко: тест-драйв обновленного Toyota Highlander

Вразрез всемирным трендам в автомоде, внешне Toyota Highlander отнюдь не кажется увеличенной копией своего «брата меньшего» Toyota RAV4. Хотя и построен на общей с ним и Toyota Camry платформе TNGA. Разумеется, кое-какие «фамильные» черточки в облике «горца» присутствуют. Но не в таком тотальном масштабе как, например, у Nissan и Mazda, у «корейцев» или «немцев». Выходит, что Toyota — редкий в своем роде на российском рынке автобренд, который в дизайне своих моделей не пошел (пока, по крайней мере) по пути максимального «копирования» их внешности.
Вот и Highlander, при вполне современном облике — зауженной оптике, подчеркнуто выпяченной вперед «нижней губе» переднего бампера и пухленьких боках — смотрится достаточно оригинально, как на фоне конкурентов-одноклассников, так и в сравнении с «братвой» семейства Toyota.
В салоне кроссовера царит знакомый по известным моделям бренда «тойотовский дух». Его узнаешь точно так же, как безошибочно понимаешь, что «это фольксваген», попав в салон любого продукта с шильдиком VW на капоте — произвольного класса и года выпуска.
Да, однажды познакомившись с Toyota, ты ни с каким иным автопроизводителем не перепутаешь ее манеру оформлять интерьеры своих авто. У Highlander «тойотовский» стиль бросается в глаза в манере исполнения «приборки», излучением посаженного в асимметиричную «раму» 12-дюймовый экран мультимедиа, пиктограммой и циферок-буковок на кнопочках, разбросанных по рулевому колесу и центральной панели. Ровным счетом отовсюду…
Прикольно, кстати, что японские инженеры не пошли на поводу у трендов, повально поразивших сейчас дизайнеров практически всех марок — корейцев, китайцев и даже европейцев. Их теперь всех хлебом не корми — дай только забабахать в салоне чуть ли не каждой модели визуальное объединение в один большущий «телевизор» приборной доски с тачскрином «мультимедийки».
Лично я в последнее время прямо таки зауважал Toyota за ее стойкость к подобным поветриям в автомоде. Видимо там отчетливо понимают, что гигантская приборно-мультимедийная панель, охватывающая половину передней консоли, воспринималась по-настоящему круто только когда впервые появилась в Mercedes-Benz. А теперь эту дизайнерскую идею штампуют чуть ли не все мировые автобренды, включая самых распоследних «китайцев». Изначально красивое стилистическое решение неуклонно дрейфует в разряд пошлятины.
Создатели же Highlander то ли умудрились не скатиться в этот «блуд», то ли просто еще не успели этого сделать… Как бы то ни было, но даже при отсутствии модного «телевизора» шириной в метр-полтора под лобовым стеклом, кроссовер напичкан всеми (ну почти всеми!) опциями, которые положены современной и дорогой машине. Понятное дело — тут не найти неуловимого лоска авто из премиум-класса, но зато весь «фарш» в наличии.
За исключением, пожалуй, не особо востребованных штуковин, вроде встроенного массажа в креслах, автоматического «поддува» их подушек в поворотах, да всяких тепловизоров головного обзора. Вот честно: лень все имеющиеся у Highlander «ассисты» и опции перечислять — это же, в конце концов, рассказ о машине, а не цитатник из прайс-листа и перечня комплектаций…
Что касается ходовых качеств Toyota Highlander, то тут мы увидим чистую «америку». Сплошная расслабуха и бодипозитив. Подвеска и рулевое управление не сказать, чтобы совсем уж мягкие и задемпфированные (рулится машина крайне адекватно), но совершенно точно — максимально «закомфорченные». Никакого желания похулиганить на дороге за рулем этого кроссовера у вас не возникнет.
Зато наверняка захочется включить адаптивный круиз-контроль, развалиться в кресле и одним пальчиком левой руки подправлять траекторию машины, чтобы электроника не плевалась предупреждениями о выезде из полосы движения.
Тем более, что с динамикой тут без сюрпризов. Все-таки 250 дефорсированых сил 3,5-литрового атмосферноика к азарту светофорных гонок не располагают. Но для повседневной жизни — более чем! Расход — около 9 литов бензина по трассе и порядка 14-ти в светофорно-пробочном режиме. Скажите, многовато будет по нынешним-то временам?
Бесспорно, но зато никаких вам турбонаддувов и «роботов», которые склонны резко выходить из строя, чуть ли не сразу после истечения заводской гарантии на машину. А еще в арсенале «горца» разумное количество всевозможной электроники. Она почти наверняка не будет доставать владельца «глюками» на почве горя от избыточного «ума».
Практически идеальное транспортное средство для перемещения из точки «А» в точку «В». С минимумом потенциально возможных технических «напрягов». И при этом максимально уютное — на японо-американский лад. Самое настоящее «теплое местечко» на колесах.
С этой точки зрения Highlander оказался просто прекрасен даже в снегах, заваливших этой зимой дворы столичных многоэтажек. Клиренс у «горца», хоть и не как у лифтованного «уазика», но штурм сугробчиков и ледяных брустверов, непреодолимых для седанов-хэтчбеков, ему — раз плюнуть. Переводишь «крутилкой», притулившейся возле джойстика АКП, полноприводную трансмиссию — в режим «грязь/песок», и месишь в свое удовольствие снег, любуясь на красивые «мультики» приборной панели, показывающие как и на какие колеса электроника перебрасывает крутящий момент. Главное — не зацепиться «губой» переднего бампера за что-то более прочное, нежели сугроб. В этом деле — видеокамеры в помощь, как говорится.
Стоит добавить, что за все это тихое кроссоверное благополучие и уют придется прилично заплатить — не меньше 4,3 млн. рублей. А в топовой комплектации — без малого 4,9 млн. И ведь платят же! Да что там, если первые партии Toyota Highlander для России были полностью раскуплены еще на стадии предварительных заказов…