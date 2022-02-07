Lamborghini тестирует внедорожный спорткар Huracan

Судя по видео, которое выложили журналисты CarSpyMedia на своем YouTube-канале, новый Huracan Sterrato, как и концепт, имеет увеличенный дорожный просвет, дополнительную светотехнику в передней части кузова и рейлинги на крыше.

Что касается официальной информации о модели, то ее пока не было. Однако еще в 2019-м году технический директор Lamborghini Маурицио Реджиани утверждал, что компания может запустить в серию подобную модель.

Пока же, в этом году, мы ждем от Lamborghini четыре новинки, и серийный Huracan Sterrato может стать одной из них. Кроме него итальянцы выкатят обновленный кроссовер Urus, кабриолет Countach и загадочный суперкар с мотором V12.