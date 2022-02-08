Alfa Romeo готовит к запуску новый кроссовер

Фото: Autogaleria
В глобальную Паутину утекли изображения, сделанные на основе презентационного корпоративного видеоролика, посвященного запуску новой модели. Речь идет о втором кроссовере итальянской марки под названием Alfa Romeo Tonale. Обнародованы и некоторые подробности о новинке.
Лика Затворная

По информации издания Autogaleria, распространившего изображения, автомобиль построен на «тележке» Jeep Compass, а в силовую линейку войдут гибриды на базе 1,5-литрового бензинового мотора с наддувом. В частности, установки мощностью 130 и 160 сил. В качестве коробки передач используют «преселектив» о паре сцеплений. Привод — исключительно передний.

Правда, позднее кроссовер Alfa Romeo Tonale обзаведется и всеми ведущими, и более производительным подзаряжаемым «гибридом» на 275 л. с. А вместо «робота» в полноприводной трансмиссии будет трудиться шестискоростной гидромеханический «автомат».

Что касается российского рынка, то у нас, напомним, марка Alfa Romeo официально не представлена. Хотя и представители альянса Stellantis, куда входит итальянский бренд, не исключают его возвращения в обозримом будущем.

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8 февраля 2022
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