Alfa Romeo готовит к запуску новый кроссовер

По информации издания Autogaleria, распространившего изображения, автомобиль построен на «тележке» Jeep Compass, а в силовую линейку войдут гибриды на базе 1,5-литрового бензинового мотора с наддувом. В частности, установки мощностью 130 и 160 сил. В качестве коробки передач используют «преселектив» о паре сцеплений. Привод — исключительно передний.

Правда, позднее кроссовер Alfa Romeo Tonale обзаведется и всеми ведущими, и более производительным подзаряжаемым «гибридом» на 275 л. с. А вместо «робота» в полноприводной трансмиссии будет трудиться шестискоростной гидромеханический «автомат».

Что касается российского рынка, то у нас, напомним, марка Alfa Romeo официально не представлена. Хотя и представители альянса Stellantis, куда входит итальянский бренд, не исключают его возвращения в обозримом будущем.