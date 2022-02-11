Geely Coolray пережил большой рестайлинг и получил новый мотор

В ближайшем будущем кроссоверу Geely Coolray предстоит примерить новый бензиновый турбомотор. Четырехцилиндровый агрегат имеет рабочий объем 1,5 литра, с которых мотористы сумели «снять» 181 силу. Двтгатель разработала компания Aurobay, которая появилась как результат слияния моторных подразделений компаний Volvo и Geely.

Кроме того, «Кулрею» предстоит сильно измениться внешне. Модель получит принципиально иное оформление передней части — с более узкими фарами и огромной решеткой радиатора. Скорее всего, широкой публике новинку презентуют на грядущем автосалоне в Пекине.

Между тем, в последнее время россияне раскупают кроссоверы Geely просто невероятными темпами. Притом самой излюбленной моделью у наших соотечественников как раз оказался вышеупомянутый паркетник Geely Coolray.