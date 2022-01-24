Не старый, а опытный: видео тест-драйв кроссовера Nissan X-Trail

Будем честны: Nissan X-Trail сложно назвать выдающейся, незаурядной моделью. Но это, похоже, кроссоверу только на руку. Пока другие производители ставят смелые эксперименты — иной раз «попадая», иной раз нет — японцы предлагают предсказуемый и надежный продукт, уже давно зарекомендовавший себя с лучшей стороны. А об этом свидетельствуют не только результаты продаж, но и «живые» отзывы владельцев на многочисленных форумах.

Вместе с тем «ниссановцы» на достигнутом, упиваясь успехом, не останавливаются, а продолжают X-Trail совершенствовать. Так, например, прошлым летом они внедрили сразу две полезные опции: продвинутую систему полуавтономного вождения ProPilot и телематический сервис Nissan Connect. И это, естественно, «накинуло» модели дополнительных баллов.

А подробнее о новых «фишках», достоинствах и недостатках, которых X-Trail, разумеется, не лишен, рассказываем в видеообзоре. Приятного просмотра!