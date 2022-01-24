Не старый, а опытный: видео тест-драйв кроссовера Nissan X-Trail

Быстрый взлет и столь же стремительное падение — это не про Nissan X-Trail. Ему каким-то невиданным образом удается держаться в десятке самых востребованных кроссоверов в России на протяжении многих лет. И это при том, что конкуренты не дремлют, а постоянно выкатывают новые модели, способные искусить покупателя и приятной внешностью, и богатым оснащением, и достойными ходовыми качествами.
Будем честны: Nissan X-Trail сложно назвать выдающейся, незаурядной моделью. Но это, похоже, кроссоверу только на руку. Пока другие производители ставят смелые эксперименты — иной раз «попадая», иной раз нет — японцы предлагают предсказуемый и надежный продукт, уже давно зарекомендовавший себя с лучшей стороны. А об этом свидетельствуют не только результаты продаж, но и «живые» отзывы владельцев на многочисленных форумах.
Вместе с тем «ниссановцы» на достигнутом, упиваясь успехом, не останавливаются, а продолжают X-Trail совершенствовать. Так, например, прошлым летом они внедрили сразу две полезные опции: продвинутую систему полуавтономного вождения ProPilot и телематический сервис Nissan Connect. И это, естественно, «накинуло» модели дополнительных баллов.
А подробнее о новых «фишках», достоинствах и недостатках, которых X-Trail, разумеется, не лишен, рассказываем в видеообзоре. Приятного просмотра!