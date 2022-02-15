Lexus готовит к выпуску «огненного» наследника LFA

Согласно информации, распространенной представителями премиальной японской марки, новейший суперкар сможет «делать» первую сотню с места менее, чем за две секунды, а без дополнительной зарядки проезжать до 695 километров.

Прототип под незамысловатым названием Lexus Electric Supercar станет экспериментальным автомобилем, который наверняка при обращении в серию получит более «жизненное» модельное имя. Пока о новинке ничего не известно. Однако, по заверениям автостроителя, она станет наследником безумного LFA. Во всяком случае, идеологически. А уж по дизайну и вовсе превзойдет своего прародителя. Спору нет — электросуперкар получился необычайно красивым.

Напомним, что Lexus LFA в свое время оснащался лютым бензиновым V10 объемом 4,8 литра, который наряду с нескромным аппетитом радовал водителя невероятными эмоциями от управления. Неужели это тот самый случай, когда сын окажется круче своего отца? Что ж, скоро узнаем.