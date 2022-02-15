Новая LADA Vesta-2022: самые свежие подробности

На самом деле, документ под названием Одобрение типа транспортного средства принес фанатам вазовской продукции только одну новость: длина седана вырастет на 3, а универсала — на 3,5 сантиметра.

Кроме того, на последних страницах опубликованы эскизы рестайлинговой версии! И они прозрачно намекают, что после плановой модернизации LADA Vesta изменится не то, чтобы сильно…

В плане начинки — вообще никаких изменений. Информация, будто вазовский флагман примерит 150-сильный турбомотор Renault, оказалась недостоверной — движки и коробки останутся прежними.

По некоторым данным, выпуск обновленного семейства уже стартовал на заводе в Ижевске. Однако пресс-служба LADA не подтверждает, но и не опровергает сей факт.

Кстати, главный конкурент марки LADA — корейская Hyundai — сейчас вовсю работает не над ресйталингом, а уже над новым поколением «Соляриса». Но если нынешняя версия модели — это строго седан, то со со сменой поколений гамма кузовов расширится за счет появления универсала.