Volkswagen Taos самостоятельно оплатит штрафы ГИБДД

Так, у российских пользователей есть возможность воспользоваться встроенным магазином приложений VW Play Apps. И, как выяснил портал «АвтоВзгляд», с недавнего времени этот магазин предлагает загрузить приложение «Штрафы ГИБДД».

С этим сервисом водителю становится доступна детальная информация о штрафах ГИБДД в режиме реального времени, которые поступают в систему вместе с фотографией с места нарушения. При этом в приложении имеется функция оплаты штрафов из приложения банковской картой.

Кроме того, «Штрафы ГИБДД» дают возможность оформить электронного полиса ОСАГО онлайн. Притом не просто так, а с опцией сравнения цен в 21 страховой компании.

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» выставил Volkswagen Taos против китайского Geely Coolray. Притом особого интереса нашей авантюре добило еще и то, что ценники на оба два кроссовера практически одинаковы.