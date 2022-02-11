ГАЗ выкатил «убийцу» ульяновской «Буханки»

«Группа ГАЗ» приступила к тестовым испытаниям полноприводного пикапа на базе «Соболь NN». Автомобиль, получивший открытый борт, пока представлен лишь в качестве прототипа. Первые фото перспективной модели опубликовал RCI News в VK.

На прошлогоднем форуме «Армия-2021» ГАЗ представил фургон и пикап «Соболь NN» с однорядной кабиной. Теперь же, судя по фотографиям, автомобиль заполучил двухрядную трехдверную кабину. Впрочем, в каком варианте машина отправится в серию, пока неизвестно. Как, собственно, нет понимания и о сроках ее выхода на рынок, не говоря уже о ценах.

Зато не секрет, что полный привод в авто реализован по схеме part-time с «понижайкой» и блокировкой заднего дифференциала. Подвески — независимая пружинная — спереди, зависимая рессорная — сзади. Что касается агрегатов, то «Соболь» может комплектоваться дизелями от Cummins и VW, а также бензиновым УМЗ.

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», новейший «Соболь NN» намерен заменить явно уставшую ульяновскую «Буханку» в российской армии. А после, вероятно, начнет выживать ее технично и с автомобильного рынка вообще.