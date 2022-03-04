Mitsubishi отказалась уходить из России

Компания «ММС Рус» продолжает работу: то есть отгрузки автомобилей дилерам и сервисное обслуживание ведутся в обычном режиме.

В СМИ успела появиться информация о сокращении сотрудников 141 дилерского центра Mitsubishi Motors в России. Ее, офис марки признал недостоверной: во-первых, дилеров сейчас не 141, а 111, а, во-вторых, подобные решения продавцы принимают самостоятельно.

Центральный офис компании также продолжает работу в стандартном режиме, так что говорить об уходе уважаемого бренда из России, мягко говоря, преждевременно.