Чем украинский конфликт обернется для рынка подержанных автомобилей

Российский рынок новых легковых авто начал стремительно съеживаться. И хотя пока ни один автостроитель не объявил о своем окончательном и бесповоротном уходе из нашей страны, некоторые временно прекратили отгрузки свежих машин — тех, что собираются за рубежом — с заводов. В их числе концерны Volkswagen Group и General Motors, компании Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Citroёn.
Если так пойдет и дальше, если от «важного и перспективного» рынка России откажутся и другие производители — европейские, японские, корейские — то нам ничего не останется, кроме как выстроиться в очередь за «китайцами» и УАЗами.
«Подождите, а как же подержанные автомобили?» — быть может, спросите вы. А с подержанными автомобилями тоже не все так радужно, и вряд ли в обозримом будущем ситуация переменится.
Количество предложений на онлайн-площадках по продажам автомобилей с пробегом резко сократилось. Что, в общем-то, и понятно: никто не знает, что будет завтра, а это — далеко не лучшее время для обновления транспортного средства. Те же варианты, что остались, поражают космическими ценниками. Продавцы — как частники, так и салоны — один за другим задирают прайсы: порой сразу на 15—20%, рассказал порталу «АвтоВзгляд» один автоподборщик.
Руководитель «Союза профессионалов авторынка» Вадим Адиев объясняет, что резкое повышение цен обосновано острейшим дефицитом. Востребованных автомобилей и так не хватает с начала пандемии, а после 24 февраля, когда Россия развернула военную спецоперацию на Украине, их стало еще меньше. Что же будет дальше? Дефицит сохранится, цены продолжат расти, говорит наш собеседник. И как скоро это прекратится, неизвестно.
Как и в случае с новыми автомобилями, прекратятся поставки из-за рубежа «бэушек» (для тех же аукционов). Японские компании уже отказались от сотрудничества с российской стороной, теперь ждем реакции европейских. Вероятно, подборщики придумают другие схемы, в которых будут задействованы иные страны. Но кто их станет покупать? Повторимся, сейчас россиянам не до машин, что подтверждается и статистикой: количество проверок авто по базе «Автокод Профи» сократилось с 24 февраля на 21%…