Чем украинский конфликт обернется для рынка подержанных автомобилей

Российский рынок новых легковых авто начал стремительно съеживаться. И хотя пока ни один автостроитель не объявил о своем окончательном и бесповоротном уходе из нашей страны, некоторые временно прекратили отгрузки свежих машин — тех, что собираются за рубежом — с заводов. В их числе концерны Volkswagen Group и General Motors, компании Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Citroёn.

Если так пойдет и дальше, если от «важного и перспективного» рынка России откажутся и другие производители — европейские, японские, корейские — то нам ничего не останется, кроме как выстроиться в очередь за «китайцами» и УАЗами.

«Подождите, а как же подержанные автомобили?» — быть может, спросите вы. А с подержанными автомобилями тоже не все так радужно, и вряд ли в обозримом будущем ситуация переменится.