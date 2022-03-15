BMW и Volkswagen ищут замену автокомпонентам из Украины

Немецкий автобизнес столкнулся с серьезными перебоями поставок автомобильных жгутов, высокоочищенного неона и других компонентов, которые производили на Украине. Как сообщает издание Automotive News Europe, сейчас компании рассматривают варианты завоза этой продукции из других стран: таких, как Китай и Мексика. Кроме того, обсуждают и варианты полного переноса производств этих компонентов в страны Восточной Европы, Северной Африки или КНР.

Сбой поставок — нынче самая серьезная проблема для всех автопроизводителей, которые и без того столкнулись с резким ростом цен на энергоносител и металлы, а также дефицитом полупроводников из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что из-за кризиса на Украине о разного рода проблемах с выпуском автомобилей уже сообщили BMW, Volkswagen, Skoda и MINI.