Какие запчасти можно долго не менять без ущерба для автомобиля

Поговорим по самое популярное — расходники, которые используют при каждом плановом техобслуживании. Например, срок службы воздушного фильтра во многом зависит от чистоты воздуха там, где эксплуатируют автомобиль. Если это город, где экология не очень, то фильтр приходится менять чаще. Ну а в южных городах и на селе такой частой замены не требуется.

Поэтому, для начала нужно понять, в каком состоянии находится фильтр. Для этого его нужно вытащить из корпуса, осмотреть и при необходимости выбить, почистить щеткой или вытряхнуть. При этом все нужно делать аккуратно, чтобы не повредить поверхность детали.

Учтите и то, что в пластиковом корпусе фильтра собирается грязь и пыль. Ее обязательно нужно вычистить пылесосом, иначе она рано или поздно попадет на фильтр, что снизит его ресурс. Если сделать все эти процедуры, фильтр прослужит еще несколько месяцев и вреда мотору не будет.