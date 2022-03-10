Какие запчасти можно долго не менять без ущерба для автомобиля

Поговорим по самое популярное — расходники, которые используют при каждом плановом техобслуживании. Например, срок службы воздушного фильтра во многом зависит от чистоты воздуха там, где эксплуатируют автомобиль. Если это город, где экология не очень, то фильтр приходится менять чаще. Ну а в южных городах и на селе такой частой замены не требуется.
Поэтому, для начала нужно понять, в каком состоянии находится фильтр. Для этого его нужно вытащить из корпуса, осмотреть и при необходимости выбить, почистить щеткой или вытряхнуть. При этом все нужно делать аккуратно, чтобы не повредить поверхность детали.
Учтите и то, что в пластиковом корпусе фильтра собирается грязь и пыль. Ее обязательно нужно вычистить пылесосом, иначе она рано или поздно попадет на фильтр, что снизит его ресурс. Если сделать все эти процедуры, фильтр прослужит еще несколько месяцев и вреда мотору не будет.
Похожие манипуляции можно провести и с фильтром салона. Он, кстати, стоит дороже воздушного, да и поменять его много сложнее.
Если говорить о свечах зажигания, то их срок службы равен примерно 30 000 километров. Но его можно продлить, очищая нагар и не экономя на топливе. Заправляйтесь не где попало, а на любой брендовой АЗС. Тогда многократно снизится риск того, что «паленое» топливо забьет грязью топливопроводы, форсунки и свечи.
Не забывайте и о периодической «прожарке» мотора, то есть движению на повышенных оборотах по трассе. Так можно частично очистить свечи от нагара.
Щетки стеклоочистителя — еще один расходник, которому реально продлить жизнь. Для этого вспомним народный способ. Сначала резинки щеток обезжиривают и размягчают. Для этого подойдет всем известный уайт-спирит. Затем их промывают водой и высушивают. Обычно после этого резинки начинают более плотно прилегать к стеклу.