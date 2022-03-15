Импортозамещение: родстер «Крым» готов к серийному производству

Фото: МГТУ им. Н.Э. Баумана
В настоящий момент к сертификации готовится первая партия российских легковушек с символичным, но уже ставшим скандальным именем «Крым». Ожидается, что на первоначальном этапе на рынок выйдет не более 200 автомобилей по цене в районе 1 500 000 рублей.
Мирон Горин

О готовности выпустить родстер «Крым» в продажу сообщил руководитель команды разработчиков Дмитрий Онищенко. По его словам, произойти это может осенью 2022 года, после того, как закончатся испытания очередного прототипа.

Мы хотим выпустить сертифицированную опытно-промышленную партию и выйти на рынок. На первом этапе ограничимся малой серией, до 200 автомобилей, — заявил руководитель проекта Дмитрий Онищенко.

Напомним, что автомобиль почти на 70% состоит из комплектующих, используемых для строительства LADA Granta, остальные 30% компонентов можно выпускать локально. Иными словами, «Крым» под стать одноименному полуострову не потребует вмешательства иностранных партнеров.

АВТОВАЗ, новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, прототипы, запчасти, комплектующие, купить машину, концепты
15 марта 2022
439