Импортозамещение: родстер «Крым» готов к серийному производству

О готовности выпустить родстер «Крым» в продажу сообщил руководитель команды разработчиков Дмитрий Онищенко. По его словам, произойти это может осенью 2022 года, после того, как закончатся испытания очередного прототипа.

Мы хотим выпустить сертифицированную опытно-промышленную партию и выйти на рынок. На первом этапе ограничимся малой серией, до 200 автомобилей, — заявил руководитель проекта Дмитрий Онищенко.

Напомним, что автомобиль почти на 70% состоит из комплектующих, используемых для строительства LADA Granta, остальные 30% компонентов можно выпускать локально. Иными словами, «Крым» под стать одноименному полуострову не потребует вмешательства иностранных партнеров.