Прогнозы экспертов: когда закончится война на российском авторынке

Введенные и грядущие антироссийские санкции, нестабильная экономическая ситуация в стране и мире, страшные качели курсов валют и едва ли не полная «заморозка» автобизнеса привели к жуткой деградации рынка и новых, и подержанных машин. Страдают все: от импортеров и дилеров, сервисменов и продавцов комплектующих до простых автовладельцев, почти смирившихся с тем, что автомобиль столь неприлично быстро оказался роскошью, а не средством передвижения. Причем даже тот, который уже имеется в собственности.

Между тем, специалисты высказывают разные мнения о дальнейшем развитии событий на авторынке. Если председатель Госдумы по труду и социальной политике Ярослав НИЛОВ смотрит в будущее с оптимизмом, ссылаясь на обсуждение и подготовку властями мер по ликвидации последствий кризиса, то игроки от автобизнеса все больше рисуют картину нерадужную. Пока парламентарии размышляют над тем, как стимулировать автопром и покупательскую способность (быть может, методом введения поддерживающих программ из серии «Антикризисный автомобиль» или «Народный лизинг»), рынок фиксирует дьявольское удорожание не только самих машин, но и комплектующих.

При этом, что любопытно, стоимость услуг в технических центрах расти не торопится, уверен директор автосервиса «Автосвита» Мария ПОСЕНИЦКАЯ. По крайней мере, пока. А вот спрос на запчасти уже демонстрирует падение, о чем, в частности, упомянул директор департамента по работе с ключевыми клиентами сервиса «Автокод» Николай ДРУКМАН. Да и вторичный рынок демонстрирует некоторое снижение активности.