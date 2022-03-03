Прогнозы экспертов: когда закончится война на российском авторынке

Введенные и грядущие антироссийские санкции, нестабильная экономическая ситуация в стране и мире, страшные качели курсов валют и едва ли не полная «заморозка» автобизнеса привели к жуткой деградации рынка и новых, и подержанных машин. Страдают все: от импортеров и дилеров, сервисменов и продавцов комплектующих до простых автовладельцев, почти смирившихся с тем, что автомобиль столь неприлично быстро оказался роскошью, а не средством передвижения. Причем даже тот, который уже имеется в собственности.
Между тем, специалисты высказывают разные мнения о дальнейшем развитии событий на авторынке. Если председатель Госдумы по труду и социальной политике Ярослав НИЛОВ смотрит в будущее с оптимизмом, ссылаясь на обсуждение и подготовку властями мер по ликвидации последствий кризиса, то игроки от автобизнеса все больше рисуют картину нерадужную. Пока парламентарии размышляют над тем, как стимулировать автопром и покупательскую способность (быть может, методом введения поддерживающих программ из серии «Антикризисный автомобиль» или «Народный лизинг»), рынок фиксирует дьявольское удорожание не только самих машин, но и комплектующих.
При этом, что любопытно, стоимость услуг в технических центрах расти не торопится, уверен директор автосервиса «Автосвита» Мария ПОСЕНИЦКАЯ. По крайней мере, пока. А вот спрос на запчасти уже демонстрирует падение, о чем, в частности, упомянул директор департамента по работе с ключевыми клиентами сервиса «Автокод» Николай ДРУКМАН. Да и вторичный рынок демонстрирует некоторое снижение активности.
Тем временем, основатель компании Fresh Auto, вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Денис МИГАЛЬ уверен, что цены на «бэушку» будут расти до тех пор, пока ее будут покупать. С подобной позицией согласен и представитель ГК «АВТОDОМ» Максим ШИШКО, который, впрочем, признает возможность появления сложностей и в секторе новых автомобилей. Еще бы: опираясь на текущие реалии, дилерам скоро попросту нечем будет торговать. Хотя почему нечем? «Китайцами»! И китайскими же комплектующими.
К слову, автоэксперт Сергей АСЛАНЯН уверен, что исконно русские «Лады» без помощи французской Renault спокойно поедут на запчастях из КНР, да к тому же легко могут вернуть себе карбюраторы. А что: не жили хорошо, и не стоит начинать! Хотя тут, наверное, правильнее будет сказать: мы жили бедно, да нас еще и ограбили.
В общем, хватит букв. Лучше один раз посмотреть, чем сто раз прочитать. Тем более, что в рамках пресс-конференции мы попытались ответить на все злободневные вопросы, тревожащие миллионы российских автовладельцев. Все подробности о том, чего же ждать нашему авторынку в ближайшем будущем, вы узнаете из эксклюзивного видеоэфира портала «АвтоВзгляд».