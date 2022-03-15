В России планируют начать производство электронных чипов для автопрома

Фото "АвтоВзгляд"
В ближайшие два года Ижевский автозавод может получить все необходимые для сборки машин автокомпоненты и они уже будут сделаны не за рубежом, а в России. Это существенно облегчит производство легковых транспортных средств в нашей стране.
Виктор Васильев

По информации ТАСС, электронику, необходимую для производства машин на ижевском автозаводе, могут начать создавать в России в ближайшие два года.

Такое мнение высказал журналистам первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов. Он отметил, что для этого нужно осуществлять поиск необходимых компетенций.

Напомним, что АВТОВАЗ приостанавливал сборку машин в Тольятти и Ижевске 5 марта, а также в период с 9 по 11 марта из-за сбоев в поставках электронных компонентов. Более того, эта проблема коснулась всех автопроизводителей. Особенно страдают европейские автокомпании. А нынешний кризис еще больше усилил дефицит комплектующих.

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15 марта 2022
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