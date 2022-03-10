Как изменить водительские привычки, чтобы продлить жизнь автомобилю в кризис

Мы уже не раз писали, что плавное движение по городу или трассе, без резких разгонов и торможений, может продлить ресурс автомобилю. В нынешних реалиях, когда появился дефицит запчастей, водительские навыки приобретают критическое значение. Они реально помогут сэкономить.
Например, когда водитель едет плавно и не раскручивает мотор до красной зоны, он продлевает ресурс газораспределительного механизма. Ремень и его ролики не испытывают повышенных нагрузок. Таким образом, на поверхности ремня долгое время не появляется трещин, а ролики не люфтят и работают тихо.
Отметим также, что на российских машинах ремни ходят примерно по 60 000 км, а на некоторых иномарках их ресурс — 80 000 км. Если не нагружать силовой агрегат, с дорогой заменой можно повременить. Может и вовсе к тому моменту кризис закончится.
Еще одна привычка, которая должна остаться в прошлом — ходом проезжать лужи. Вода может попасть на приводной ремень или вовсе залить механизм электроусилителя руля. Если раньше это бы просто неприятно, то теперь замена электроусилителя обойдется очень дорого, плюс неясно и само время ожидания дорогого узла.
Лихо закладывать скоростные виражи тоже накладно. От это страдают сайлентблоки передней и задней подвески. На некоторые модели этих, ранее копеечных запчастей просто не найти. А ведь затянуть с их заменой не получится. Если «резинка» порвалась или вовсе провернулась, автомобиль начнет «жрать резину». Поседнее обернется куда большими расходами.
Нелишним будет научиться проезжать «лежачих полицейских», которых сейчас очень много в городах. Преодолевать их надо не под прямым углом, а немного наискось. Таким образом масса автомобиля, приходящаяся, на переднюю ось, поднимается сначала одним колесом, а затем другим, немного растягивая весь процесс во времени. Так вы снижаете нагрузку на детали ходовой части. Это поможет затянуть с ремонтом, особенно если попали в ситуацию, когда подвеска требует вмешательства, а денег и запчастей нет.
Наконец, возьмите за правило не экономить на топливе, ведь паленый бензин забивает отложениями форсунки, свечи и топливный фильтр. И хоть редко, но прогоняйте машину по ровной загородной трассе на повышенных оборотах. Так мотор самоочищается, что продлевает ресурс всех его узлов.