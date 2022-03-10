Как изменить водительские привычки, чтобы продлить жизнь автомобилю в кризис

Мы уже не раз писали, что плавное движение по городу или трассе, без резких разгонов и торможений, может продлить ресурс автомобилю. В нынешних реалиях, когда появился дефицит запчастей, водительские навыки приобретают критическое значение. Они реально помогут сэкономить.

Например, когда водитель едет плавно и не раскручивает мотор до красной зоны, он продлевает ресурс газораспределительного механизма. Ремень и его ролики не испытывают повышенных нагрузок. Таким образом, на поверхности ремня долгое время не появляется трещин, а ролики не люфтят и работают тихо.

Отметим также, что на российских машинах ремни ходят примерно по 60 000 км, а на некоторых иномарках их ресурс — 80 000 км. Если не нагружать силовой агрегат, с дорогой заменой можно повременить. Может и вовсе к тому моменту кризис закончится.

Еще одна привычка, которая должна остаться в прошлом — ходом проезжать лужи. Вода может попасть на приводной ремень или вовсе залить механизм электроусилителя руля. Если раньше это бы просто неприятно, то теперь замена электроусилителя обойдется очень дорого, плюс неясно и само время ожидания дорогого узла.