Toyota останавливает производство автомобилей на пяти заводах в Японии

Из-за незапланированного отпуска производство приостановят сразу пять машиностроительных площадок. Ожидается сокращение сборочного производства таких моделей, как Lexus NX, UX и LS, а также Toyota CH-R, Yaris, Camry, Corolla и прочих.

Напомним, что в России японцы «заморозили» выпуск машин на предприятии в Санкт-Петербурге, а также приостановили экспорт в нашу страну.

Между тем, официальные дилеры марок Toyota и Lexus продолжают работать в штатном режиме. Полностью покидать российский рынок японцы не планируют.