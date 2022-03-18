Toyota останавливает производство автомобилей на пяти заводах в Японии

Фото: АвтоВзгляд
Японцы вынуждены остановить сразу пять заводов у себя на родине из-за дефицита полупроводников. Как ожидается, в апреле компания Toyota выпустит на 150 000 автомобилей меньше, чем планировалось. В России же завод «заморожен» по причине нестабильной экономической ситуации.
Лика Затворная

Из-за незапланированного отпуска производство приостановят сразу пять машиностроительных площадок. Ожидается сокращение сборочного производства таких моделей, как Lexus NX, UX и LS, а также Toyota CH-R, Yaris, Camry, Corolla и прочих.

Напомним, что в России японцы «заморозили» выпуск машин на предприятии в Санкт-Петербурге, а также приостановили экспорт в нашу страну.

Между тем, официальные дилеры марок Toyota и Lexus продолжают работать в штатном режиме. Полностью покидать российский рынок японцы не планируют.

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18 марта 2022
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