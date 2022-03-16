Секреты обольщения: женский тест-драйв кроссовера Toyota RAV4

Результаты многочисленных социальных опросов, в ходе которых россиянок просят рассказать о своих автомобильных предпочтениях, свидетельствуют: наши дамы к марке Toyota питают нежные чувства. Одни мечтают о презентабельной Camry, другие — те, что посмелее — о брутальных «Крузаках». Скромницы не прочь обзавестись хотя бы более простенькой Corolla, а практичные и рассудительные особы грезят о RAV4.
Но почему же именно «Равчик»? Абстрагируемся от бренда — сегмент среднеразмерных кроссоверов, в котором играет наш главный герой, очень богат на разного рода предложения. Но часто ли вы видите женщин за рулем, скажем, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Skoda Kodiaq? Я — нет. И хотя сравнить «половую» статистику продаж этих моделей мне не довелось, RAV4 явно пользуется куда большим спросом у «прекрасной» половины.
У меня было достаточно времени на то, чтобы найти ответ на вопрос, за счет чего же «японец» покоряет женские сердца, опустошая мужские кошельки. И, знаете — нашла! Но давайте обо всем по порядку.
Глупый стереотип о том, что лучший автомобиль для женщины — любой, лишь бы маленький и красненький, оставим безнадежным сексистам. Быть может, раньше, когда трава была зеленее, а доллар — сильно дешевле, это суждение место и имело. Но современные автомобилистки — энергичные, храбрые и независимые — мыслят иначе. Машина должна смотреться актуально, свежо, изысканно, в чем-то даже неординарно. А «красненькая» она или нет — наплевать.
Подходит ли под это описание Toyota RAV4? На мой взгляд, более чем! Выраженные грани кузова, хитрый прищур светодиодных фар, аккуратная фальшрадиаторная решетка, массивные накладки на колесных арках, строгий силуэт… Как говорится, ни убавить, ни прибавить. И даже несмотря на то, что «Рафик» мелькает на российских дорогах вот уже почти три года, он все равно притягивает внимание окружающих, а мы, девочки, ох, как это любим.
Да и в плане габаритов RAV4 — это прямое попадание в «десяточку». С одной стороны, он просторный, вместительный и «серьезный». А с другой — управляться с «Равчиком», чья длина достигает 4600 мм, легко даже на тесных парковках, абсолютно не переживая за целостность кузовных панелей. Да и клиренс в солидные 200 мм прибавляет смелости — особенно при форсировании бордюров или легкого бездорожья.
Да и вообще за рулем RAV4, уж простите за клише, чувствуешь себя довольно уверенно. «Тойота — синоним надежности», все дела. Да, быть может, кто-то обвинит меня сейчас в предвзятости или даже наивности, но мне есть, что противопоставить. Загляните в любой рейтинг авторитетных TUV, J. D. Power — непременно найдете там нашего главного героя. Да, возможно, не на первой строчке, но в десятке лидеров — наверняка.
А для «прекрасной» половины это особенно важно. Ведь большинство из нас колесо-то поменяет с трудом, чего уж говорить о решении более сложных задач. Не спорю с тем, что «японец» не может похвастать безукоризненным качеством — проблемы с надежностью, так или иначе, найдутся у любой современной машины. Но «болячки» RAV4, как показывает практика, не так критичны.
Да, особо чуткого ухода требует ЛКП (на двухлетней тестовой машине я отыскала пару «рыжиков»), а пластиковые панели в салоне иногда докучают скрипами. Зато никаких хлопот не доставят силовые агрегаты: ни двигатели (а их японцы предлагают два — на 2 и 2,5 литра), ни коробки передач (6МКП, 8АКП, вариатор). Нет массовых жалоб, судя по отзывам на форумах, и на остальные системы — тормозную, ходовую, рулевую… да и электрику. А это — огромный плюс.
Как и надежность, мы ставим в приоритет безопасность. А к ней, изучая Toyota RAV4, тоже придраться сложно. Помимо базовых систем и семи «эирбегов», японцы предлагают пакет Safety Sense (предупреждение о фронтальном столкновении, автоматическое торможение, «умный» круиз-контроль, мониторинг рядности и прочее). В экстренной ситуации все это действительно может спасти жизнь: лично не проверяла, но это сделали эксперты EuroNCAP, присудившие модели высшую оценку — 5 звезд.
В продолжение темы опций было бы уместно отметить, что у RAV4 в принципе богатое оснащение. Не найти в списках разве что функцию массажа кресел. Но бросьте, дамы, вы ведь все равно «разминаетесь» в салонах красоты. Да, вызывает вопросы расположение некоторых органов управления — к примеру, клавиш обогрева «лобовухи» и «баранки», которые поселились слева, под рулевой колонкой. И иногда «подтормаживает» мультимейдийная система — особенно, когда к ней подключен смартфон.
Но глобально все это — мелочи. Как и шумоизоляция, оставляющая желать лучшего. Куда важнее, как мне кажется, что сидится в кроссовере удобно, обзорность у него хорошая, динамика откровенно не разочаровывает. Наш тестовый автомобиль был оснащен младшим двухлитровым мотором на 150 сил и вариатором — крышу от удовольствия не сносит, но того и не требуется. В потоке машина держится уверенно: ускоряется почти без промедлений, тормозит, где нужно.
Если не закладывать повороты на «штрафных» скоростях, то Toyota RAV4 не будет досаждать ощутимыми кренами и срываться с траектории. Мелкие дорожные неровности кроссовер откровенно игнорирует, более крупные — тоже проходит весьма достойно. В общем, ездовые повадки «Рафика» наверняка удовлетворят любую среднестатистическую автомобилистку. Порадует и умеренный расход топлива: 9,5 л 92-го бензина на 100 «городских» километров.
Подведем же итог — возьмем рецепт «идеального» женского авто, о котором говорили в самом начале, пробежимся по ингредиентам. Может ли внешний вид Toyota RAV4 считаться удачным? Вполне! Надежность, безопасность, экономичность? Ставим три галочки. Богатое оснащение — тоже да. Получается, наш «японец» сочетает в себе все те качества, что дамы так высоко ценят. А это и есть ответ на главный вопрос, почему он пользуется у них столь высоким спросом.
… Проблема лишь в том, что раздобыть «Рафик» сейчас, в условиях обострившегося украинского конфликта, довольно сложно. Завод «Тойоты» в Санкт-Петербурге, где производится кроссовер, ушел на вынужденные каникулы — логистические трудности, не хватает комплектующих. Дилеры распродают остатки, но цены пробивают все мыслимые и немыслимые потолки. Остается лишь надеяться, что японцы смогут решить проблемы оперативно, и все вернется на круги своя.