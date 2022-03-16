Секреты обольщения: женский тест-драйв кроссовера Toyota RAV4

Результаты многочисленных социальных опросов, в ходе которых россиянок просят рассказать о своих автомобильных предпочтениях, свидетельствуют: наши дамы к марке Toyota питают нежные чувства. Одни мечтают о презентабельной Camry, другие — те, что посмелее — о брутальных «Крузаках». Скромницы не прочь обзавестись хотя бы более простенькой Corolla, а практичные и рассудительные особы грезят о RAV4.

Но почему же именно «Равчик»? Абстрагируемся от бренда — сегмент среднеразмерных кроссоверов, в котором играет наш главный герой, очень богат на разного рода предложения. Но часто ли вы видите женщин за рулем, скажем, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Skoda Kodiaq? Я — нет. И хотя сравнить «половую» статистику продаж этих моделей мне не довелось, RAV4 явно пользуется куда большим спросом у «прекрасной» половины.

У меня было достаточно времени на то, чтобы найти ответ на вопрос, за счет чего же «японец» покоряет женские сердца, опустошая мужские кошельки. И, знаете — нашла! Но давайте обо всем по порядку.