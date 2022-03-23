Японцы решили отказаться от седана Mazda6

Такие выводы можно сделать из интервью, который дал британскому изданию Autocar директор по разработкам Mazda Motor Europe Йоахим Кунц.

Топ-менеджер поведал, что компания сосредоточит ресурсы на разработке гаммы кроссоверов, ибо спрос на них увеличивается во всем мире. И в России, в частности.

Напомним, что сегодня модельный ряд кроссоверов «Мазды» на европейским рынке представлен моделями CX-30 и CX-5, а также электромобилем MX-30. У нас же японцы продают CX-5 и CX-9, а также пресловутый седан Mazda6.