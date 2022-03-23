Японцы решили отказаться от седана Mazda6

Фото из открытых источников
Японский автопроизводитель Mazda приостанавливает работу над новым поколением седана Mazda 6. Причем есть риск, что новинка и вовсе не появится. Это ставит крест над «шестеркой», которой разработчики планировали кардинально изменить имидж.
Виктор Васильев

Такие выводы можно сделать из интервью, который дал британскому изданию Autocar директор по разработкам Mazda Motor Europe Йоахим Кунц.

Топ-менеджер поведал, что компания сосредоточит ресурсы на разработке гаммы кроссоверов, ибо спрос на них увеличивается во всем мире. И в России, в частности.

Напомним, что сегодня модельный ряд кроссоверов «Мазды» на европейским рынке представлен моделями CX-30 и CX-5, а также электромобилем MX-30. У нас же японцы продают CX-5 и CX-9, а также пресловутый седан Mazda6.

двигатель, новинки рынка, новая модель
23 марта 2022
234