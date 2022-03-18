Как продлить жизнь ступичным подшипникам, чтобы не разориться на замене

Сейчас, когда цены на запчасти резко выросли, важно продлить ресурс узлам и агрегатам своей машины. Иначе можно разориться. Например, ступичный подшипник на подержанный седан Volvo S40 продают сейчас за 44 000 ₽ Для сравнения, во столько же обойдется комплект из четырех летних 17-дюймовых покрышек.
Поэтому, пока не стало хуже, сделайте ревизию ступичных узлов. Обычно они ходят 100 000—150 000 км. При этом передние ступичные подшипники изнашиваются быстрее задних. Это связано с тем, что на переднюю ось авто действуют повышенные нагрузки.
И если где-то на этом пробеге появился люфт, придется тщательно осмотреть ходовую часть. В случае, если вибрации или уводы появились сразу после визита в сервис, имейте ввиду, что причиной может быть неправильная установка подшипников из-за использования неподходящего инструмента. Или осевая гайка колеса затянута не тем моментом. Вот она и ослабла.
Поэтому никогда не доверяйте такие ответственные работы непрофессионалам. Может случиться и такая ситуация, когда при установке подшипника внутрь попала грязь. Это сильно сократит срок службы детали, поэтому не стоит экономить на сервисе. Выйдет себе дороже.
Теперь пара советов, как продлить жизнь ступичным подшипникам. Прежде всего, нужно изменить свои водительские привычки. Агрессивный стиль езды серьезно снижает ресурс узлов. Да и по ухабистым дорогам нужно ездить аккуратно. Ямы и выбоины необходимо объезжать, чтобы уменьшить нагрузки на ходовую.
Большие проблемы при нынешнем дефиците запчастей создадут колеса большего диаметра и вылета, чем стандартные. С такими идет повышенный износ не только ступичных подшипников, но и сайлентблоков и даже рычагов подвески.