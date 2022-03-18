Как продлить жизнь ступичным подшипникам, чтобы не разориться на замене

Сейчас, когда цены на запчасти резко выросли, важно продлить ресурс узлам и агрегатам своей машины. Иначе можно разориться. Например, ступичный подшипник на подержанный седан Volvo S40 продают сейчас за 44 000 ₽ Для сравнения, во столько же обойдется комплект из четырех летних 17-дюймовых покрышек.

Поэтому, пока не стало хуже, сделайте ревизию ступичных узлов. Обычно они ходят 100 000—150 000 км. При этом передние ступичные подшипники изнашиваются быстрее задних. Это связано с тем, что на переднюю ось авто действуют повышенные нагрузки.

И если где-то на этом пробеге появился люфт, придется тщательно осмотреть ходовую часть. В случае, если вибрации или уводы появились сразу после визита в сервис, имейте ввиду, что причиной может быть неправильная установка подшипников из-за использования неподходящего инструмента. Или осевая гайка колеса затянута не тем моментом. Вот она и ослабла.