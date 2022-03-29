Geely выпустила уникальный по экономичности седан

Фото производителя.
Geely провела испытания первого серийного гибридного седана, работающего на метиловом спирте. Такую технику не производит ни одна другая марка. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности этого проекта.
Алексей Кованов

Новейший метанольный гибрид создан на Geely Emgrand четвертого поколения. Как отмечают инженеры китайской марки, у первых автомобилей на метаноле могли возникать трудности при холодном пуске, но современные машины смогут эксплуатироваться и в экстремально холодных условиях. Новинка уже прошла успешные испытания при морозе до −40С.

Седан оснащен 130-сильным 1,8-литровым ДВС, которому ассистирует электромотор. Суммарно силовая установка обладает отдачей на уровне 264 л. с мощности и 495 Нм крутящего момента. Метанольный и электрический моторы соединены со специально разработанной для гибридов 3-ступенчатой трансмиссией.

У такого гибрида разгон до 100 км/ч занимает 8,8 секунды, а на 100 км расходуется примерно 9 литров чистого метанола. При цене метанола на китайских заправках около 3 юаней за 1 литр получается, что 100 км пробега обойдутся владельцу машины в 27 юаней — это примерно 400 рублей.

При этом автомобили Geely, потребляющие спирт, позволяют на 70% сократить выбросы CO2, по сравнению с бензиновыми моделями. Более того, с учетом экологических аспектов генерации электроэнергии, такая технкиа даже экологичнее, чем электромобили.

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29 марта 2022
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