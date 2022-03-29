Geely выпустила уникальный по экономичности седан

Новейший метанольный гибрид создан на Geely Emgrand четвертого поколения. Как отмечают инженеры китайской марки, у первых автомобилей на метаноле могли возникать трудности при холодном пуске, но современные машины смогут эксплуатироваться и в экстремально холодных условиях. Новинка уже прошла успешные испытания при морозе до −40С.

Седан оснащен 130-сильным 1,8-литровым ДВС, которому ассистирует электромотор. Суммарно силовая установка обладает отдачей на уровне 264 л. с мощности и 495 Нм крутящего момента. Метанольный и электрический моторы соединены со специально разработанной для гибридов 3-ступенчатой трансмиссией.

У такого гибрида разгон до 100 км/ч занимает 8,8 секунды, а на 100 км расходуется примерно 9 литров чистого метанола. При цене метанола на китайских заправках около 3 юаней за 1 литр получается, что 100 км пробега обойдутся владельцу машины в 27 юаней — это примерно 400 рублей.

При этом автомобили Geely, потребляющие спирт, позволяют на 70% сократить выбросы CO2, по сравнению с бензиновыми моделями. Более того, с учетом экологических аспектов генерации электроэнергии, такая технкиа даже экологичнее, чем электромобили.