КамАЗ не оставляет надежд начать выпуск «Оки-2022»

Фото производителя.
В тот момент, когда грузовой автогигант из Набережных Челнов начинает выпуск грузовиков 20-летней давности, словно из сериала «Дальнобойщики» — с собственными 8-цилиндровыми моторами Евро-2 и древней кабиной образца 1976 года, новость про возможный запуск электромобиля «Кама» кажется абсолютнейшим сюрреализмом. Однако факт остается фактом: старт производства «электрички» намечен на 2024 год.
Ефим Розкин

Итак, до 2024 года камазовская дочка, фирма «Кама», планирует выпустить опытные образцы электрической модели под одноименным названием «Кама» (хотя широкая публика больше привыкла называть разработку «Ока-2022»). Предполагается, что новинку оценят, прежде всего, не частники, а службы такси и сервисы каршеринга.

Главным интересантом сейчас выступает… правительство Москвы. C АО «Кама» столичные власти даже заключили соглашение о сотрудничестве! Так что при любом раскладе у потеницального производителя электромобилей есть якорный заказчик.

Чего нет, так это самого электромобиля — ту машину, которую разработали студенты СПбГУ (на фото), признали непригодной к массовому производству. И есть сомнения, что новую жизнеспособную конструкцию удастся разработать в ближайшие 2 годы.

Фото производителя.

Ходят слухи, будто под отечественной маркой будут по лицензии выпускать китайские «электрички». Но опять же: их надо сначала локализовать, а подходящей производственной площадки у фирмы «Кама» тоже нет — надо строить или покупать новый завод.

Что касается самого КамАЗа, то на заводе складывается довольно тревожная ситуация. Автогигант оснащал тяжелые машины только 16-скоростными коробками передач марки ZF. Но теперь, скорее всего, немцы остановят экспорт таких агрегатов на территорию России.

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28 марта 2022
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