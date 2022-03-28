КамАЗ не оставляет надежд начать выпуск «Оки-2022»

Итак, до 2024 года камазовская дочка, фирма «Кама», планирует выпустить опытные образцы электрической модели под одноименным названием «Кама» (хотя широкая публика больше привыкла называть разработку «Ока-2022»). Предполагается, что новинку оценят, прежде всего, не частники, а службы такси и сервисы каршеринга.

Главным интересантом сейчас выступает… правительство Москвы. C АО «Кама» столичные власти даже заключили соглашение о сотрудничестве! Так что при любом раскладе у потеницального производителя электромобилей есть якорный заказчик.

Чего нет, так это самого электромобиля — ту машину, которую разработали студенты СПбГУ (на фото), признали непригодной к массовому производству. И есть сомнения, что новую жизнеспособную конструкцию удастся разработать в ближайшие 2 годы.