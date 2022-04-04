АВТОВАЗ остановил конвейер до конца апреля

Понимая, что отделу закупок нужно спешно искать новых поставщиков (отечественных и азиатских), а затем — поднакопить достаточное количество компонентов, руководство АВТОВАЗа приняло единственно верное решение перенести летние корпоративные каникулы на весну. Поэтому 4 апреля заводские конвейеры остановились, чтобы запуститься только 25-го.

Некоторые производители комплектующих также собираются поставить работу на паузу, но другая часть продолжит делать компоненты «про запас». Кроме того, внезапный отпуск грозит сотрудникам авторанспортных предприятий, что доставляли заводчан к вазовским проходным.

Май АВТОВАЗ готов отработать полноценно. А вот июнь принесет сотрудникам четырехдневную рабочую неделю… В пятый день можно пойти на общественные работы, которые будут оплачены отдельно, из федерального бюджета.

Кстати, уже через пару месяцев российский автогигант планирует начать выпуск автомобилей с минимальным применением импортных комплектующих. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, чем эти машины будут интересны российским покупателям.