Что категорически нельзя делать с автомобилем в условиях дефицита запчастей

Пересидеть и перетерпеть — похоже, именно это придется делать автовладельцам ближайшие месяцы, пока все не встанет на круги своя — не исчезнут санкции, не восстановятся поставки автомобильных запчастей, не сбавят обороты продавцы. Когда это произойдет, доподлинно не знает никто. А потому остается лишь подстроиться под новую реальность. И привыкать. А заодно и более бережно относиться к своему автомобилю, ремонт которого уже по сегодняшним ценам обходится в разы дороже, чем месяцем ранее. Так что же категорически нельзя делать с машиной в столь суровых условиях?

Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, то, для начала нужно избавиться от привычки оставлять его на парковке с включенной передачей. Для этого есть ручной тормоз, но пользоваться им, почему-то, наш водитель не любит, веря в мифы, что он закисает, заклинивает и прочее. Нет, друзья, если им пользоваться, то не закисает, и не заклинивает. Он и придуман специально для того, чтобы ваша машина не укатилась. Но если вы предпочитаете верить в рассказы гаражных старожил, и по-прежнему оставляете рычаг коробки в передаче, то не удивляйтесь, что в скором времени у двигателя могут начаться проблемы с газораспределительным механизмом, который не рассчитан выдерживать нагрузки при неработающем двигателе. Нагружается ремень, зубья шестеренок могут смещаться — в итоге в работе механизма начинаются сбои.