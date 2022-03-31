Что категорически нельзя делать с автомобилем в условиях дефицита запчастей

Пересидеть и перетерпеть — похоже, именно это придется делать автовладельцам ближайшие месяцы, пока все не встанет на круги своя — не исчезнут санкции, не восстановятся поставки автомобильных запчастей, не сбавят обороты продавцы. Когда это произойдет, доподлинно не знает никто. А потому остается лишь подстроиться под новую реальность. И привыкать. А заодно и более бережно относиться к своему автомобилю, ремонт которого уже по сегодняшним ценам обходится в разы дороже, чем месяцем ранее. Так что же категорически нельзя делать с машиной в столь суровых условиях?
Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, то, для начала нужно избавиться от привычки оставлять его на парковке с включенной передачей. Для этого есть ручной тормоз, но пользоваться им, почему-то, наш водитель не любит, веря в мифы, что он закисает, заклинивает и прочее. Нет, друзья, если им пользоваться, то не закисает, и не заклинивает. Он и придуман специально для того, чтобы ваша машина не укатилась. Но если вы предпочитаете верить в рассказы гаражных старожил, и по-прежнему оставляете рычаг коробки в передаче, то не удивляйтесь, что в скором времени у двигателя могут начаться проблемы с газораспределительным механизмом, который не рассчитан выдерживать нагрузки при неработающем двигателе. Нагружается ремень, зубья шестеренок могут смещаться — в итоге в работе механизма начинаются сбои.
От привычки «рвать с места», не прогрев должным образом двигатель, также придется отказаться. В этом деле не место темпераменту. Как минимум минуту нужно дать двигателю поработать, чтобы разошлось масло. Затем, без резких стартов можно начать движение, и прогревать мотор на ходу. А уж когда температура двигателя выйдет в рабочий диапазон, вот тогда можно и притопить педаль газа в пол.
Не стоит забывать о том, что прохватив на скорости, двигателю нужно немного остыть. А потому стоит проехать несколько километров в спокойном режиме. И уж тем более ни в коем случае не следует экспериментировать с турбиной. До активной эксплуатации турбину тоже нужно прогреть. Равно, как и остудить после того, как эффектно промчался по свободному прямику. Если же крутить турбину на холодную, а после активной езды тут же глушить машину, то можно смело начинать искать новую запчасть. Либо, ремонтную мастерскую.
Любимая тема новичков, разъезжающих на автомобилях с «механикой» — держать ногу на педали сцепления. Ну, правда, а вдруг чего? А ты уже готов — твоя нога лежит на сцеплении, и даже чувствует вибрацию. А между тем выжимной подшипник, отвечающий за размыкание фрикционных дисков, в этот момент испытывает на себе давление. Диски проскальзывают, нагреваются и также испытывают нагрузку (водитель этого может не замечать, всегда слегка держа педаль сцепления нажатой). Такая привычка — прямой путь в ремзону к дилеру или сторонний техцентр. А в условиях дефицита комплектующих, ремонтировать вашу машину будут долго, а главное, дорого.
В общем, в существующих реалиях необходимо отказаться от своих привычек, повысить бдительность и аккуратность. И если есть возможность — заказать комплектующие для пары-тройки ТО прямо сейчас. Ситуация в мире может ухудшаться, но по крайней мере вы и ваш автомобиль еще побарахтаетесь.