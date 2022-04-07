Обновленный Hyundai Palisade станет квадратным, но солидным

13 апреля рестайлинговый SUV покажут на автосалоне в Нью-Йорке. При этом марка Hyundai, как это сейчас принято, сопроводила анонс тизерами, чтобы публике было интереснее ждать премьеру. Благодаря этим картирнкам мы знаем, что Palisade, как минимум, примерит строгую решетку радиатора прямоугольной формы.

Кстати, немногие знают, что эмблема марки Hyundai представляет собой не просто латинскую букву «Н», написанную курсивом, а символизирует двоих человек, что пожимают друг другу руки. Первая версия нынешнего логотипа появилась давно — в 1990-м, а сейчас корейцы решили обновить фирменный знак. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.