Назло UAZ Patriot: в России начали выпускать внедорожник Haval Dargo

На самом деле, Haval Dargo — это то, что хотел сделать УАЗ из своего «Патриота». А точнее, автомобиль, который бы одинаково хорошо подходил и для городского движения, и для внедорожных вылазок. По мнению маркетологов китайской марки, в России новинка займет аккурат промежуточное положение между городскими кроссоверами и бескомпромисссными внедорожниками.

По габаритам Dargo напоминает Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, а его название производитель интерпретирует как «Dare to go», то есть «рискнуть и пойти». При 20-сантиметровом дорожном просвете и наличии полного привода на таком «Хавейле», действительно можно рисковать. Правда, не на всех версиях, ведь базовые будут иметь передний, а не полный привод.