Назло UAZ Patriot: в России начали выпускать внедорожник Haval Dargo

На самом деле, Haval Dargo — это то, что хотел сделать УАЗ из своего «Патриота». А точнее, автомобиль, который бы одинаково хорошо подходил и для городского движения, и для внедорожных вылазок. По мнению маркетологов китайской марки, в России новинка займет аккурат промежуточное положение между городскими кроссоверами и бескомпромисссными внедорожниками.
По габаритам Dargo напоминает Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, а его название производитель интерпретирует как «Dare to go», то есть «рискнуть и пойти». При 20-сантиметровом дорожном просвете и наличии полного привода на таком «Хавейле», действительно можно рисковать. Правда, не на всех версиях, ведь базовые будут иметь передний, а не полный привод.
У этого SUV — несущий кузов, независимые подвески, а в трансмиссии трудится безальтернативный семиступенчатый «преселектив». Двигатель тоже только один — двухлитровый турбомотор, с которого мотористы «сняли» 192 л. с. и 320 Нм.
В обширном списке опций особого внимания заслуживает адаптивный круиз-контроль, который можно считать автопилотом второго уровня: он включает продвинутый процессор Mobileye Q4, а также сразу 14 радаров и пять камер.
В ближайшем будущем мы узнаем, сколько будет стоить все это великолепие. Но можно предположить, что начальный вариант будет стоить около 3 000 000 рублей. Кстати, за столько же столичные дилеры сейчас не стесняются продавать пресловутый УАЗ «Патриот»…