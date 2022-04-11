Болт вместо спорткара: Bugatti отзывает купе Chiron

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Отзывы очень дорогих машин, которые собирают вручную, тоже случаются. В этом нас убеждает компания Bugatti. Производитель спорткаров отзывает модель Chiron из-за недокрученного болта, видимо, забыв про такую операцию, как «протяжка».
Виктор Васильев

Российские водители со стажем помнят, что после покупки любого отечественного автомобиля его надо было протянуть, ведь на конвейере многие болты и гайки рабочие просто недотягивали. А вот в Bugatti, похоже, про это вообще понятия не имели.

В итоге, производитель решил отозвать единственное купе Bugatti Chiron, у которого мог быть незатянутый до конца болт. Компания «Бугатти» затеяла сервисную акцию после того, как обнаружила, что один из двух болтов крепления переднего подрамника затянут меньшим чем требуется усилием.

Причиной инцидента назвали инструмент. Неисправный динамометрический ключ нашли в начале марта и запустили внутреннее расследование. В итоге было решено отозвать единственный Chiron, отправленный американскому покупателю.

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11 апреля 2022
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