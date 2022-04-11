Болт вместо спорткара: Bugatti отзывает купе Chiron

Российские водители со стажем помнят, что после покупки любого отечественного автомобиля его надо было протянуть, ведь на конвейере многие болты и гайки рабочие просто недотягивали. А вот в Bugatti, похоже, про это вообще понятия не имели.

В итоге, производитель решил отозвать единственное купе Bugatti Chiron, у которого мог быть незатянутый до конца болт. Компания «Бугатти» затеяла сервисную акцию после того, как обнаружила, что один из двух болтов крепления переднего подрамника затянут меньшим чем требуется усилием.

Причиной инцидента назвали инструмент. Неисправный динамометрический ключ нашли в начале марта и запустили внутреннее расследование. В итоге было решено отозвать единственный Chiron, отправленный американскому покупателю.