Чего категорически нельзя позволять шиномонтажникам при смене колес

Начнем с того, о чем знает большинство водителей, но никогда не обращает на это внимание. Мы говорим о затяжке болтов. Главное в этом процессе: нельзя закручивать болты по одному, потому как колесо может перекосить. По правилам их надо затягивать все сразу в несколько приемов. Например, если ступица пятиболтовая, то порядок выглядит следующим образом: 1—4−2—5−3. В случае, если этим пренебречь, то может появиться биение колеса в движении. Также возрастут ударные нагрузки на сами болты, и один из них может даже лопнуть.

Может случиться и так, что при бортировке покрышек шиномонтажник перепутает направление вращения шины. Если у шины направленный рисунок протектора, это кончится тем, что она не сможет эффективно отводить воду из пятна контакта. Поэтому проверьте, правильно ли установлены шины. Это можно определить по нанесенной на боковине покрышке стрелке с надписью Rotation.