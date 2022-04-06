Чего категорически нельзя позволять шиномонтажникам при смене колес

Начнем с того, о чем знает большинство водителей, но никогда не обращает на это внимание. Мы говорим о затяжке болтов. Главное в этом процессе: нельзя закручивать болты по одному, потому как колесо может перекосить. По правилам их надо затягивать все сразу в несколько приемов. Например, если ступица пятиболтовая, то порядок выглядит следующим образом: 1—4−2—5−3. В случае, если этим пренебречь, то может появиться биение колеса в движении. Также возрастут ударные нагрузки на сами болты, и один из них может даже лопнуть.
Может случиться и так, что при бортировке покрышек шиномонтажник перепутает направление вращения шины. Если у шины направленный рисунок протектора, это кончится тем, что она не сможет эффективно отводить воду из пятна контакта. Поэтому проверьте, правильно ли установлены шины. Это можно определить по нанесенной на боковине покрышке стрелке с надписью Rotation.
Еще один нюанс, о котором мало кто знает. При монтаже покрышки стенки ее резиновой закраины обрабатывают специальной пастой. Это нужно, чтобы шина лучше прилегала к легкосплавному диску дабы сохранить герметичность. Если работник мастерской сэкономил пасту, то через пару месяцев покрышка намертво «прикипит» к диску, что значительно усложнит ее последующий демонтаж. Поэтому, когда водитель снова приедет в сервис, чтобы перекинуть летние покрышки на зимние, первые будут снимать с большим трудом. При таких усилиях есть риск деформации боковины, что в будущем вызовет появление грыж.
Кстати, в дешевых автомастерских предлагают вместо пасты использовать отработанное моторное масло. Этого вообще нельзя допускать, ведь смазка агрессивна и вредит резине. Так, на внутренней части шины появятся растрескивания, что в будущем приведет к разрушению покрышки.