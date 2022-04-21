Бедным толстосумам показали новую Ferrari 296 GTS

Спорткар получил двухсекционную жесткую крышу, которая может складываться и подниматься сервоприводами за 14 секунд. Это возможно делать даже в движении на скоростях до 45 км/ч.

Если говорить о дизайне, то команда во главе с Флавио Манцони сделала все, чтобы в закрытом положении «открывашка» 296 GTS смотрелась так же, как и модель 296 GTB, которую показали ранее. Тем не менее, итальянцам пришлось по новой проектировать всю заднюю часть автомобиля, ведь там располагается механизм складывания жесткого верха. В итоге родстер получился на 4 мм выше купе, а сухая масса выросла с 1470 до 1540 кг.

Что касается гибридной силовой установки, то ее перенесли с модели 296 GTB без каких-либо изменений. Напомним, она представляет собой 663-сильный бензиновый V6, который работает вместе с восьмиступенчатым «роботом» и 167-сильным мотор-генератором. Совокупная отдача агрегата — 830 л. с.

Вот только купить «Ферру» смогут далеко не все богатые толстосумы, ибо тираж будет ограничен. Во всяком случае, на первоначальном этапе продаж. Так что от расстройства будущих поупателей можно назвать, скорее, бедными. Или бедненькими.