Как торможение двигателем поможет сэкономить на обслуживании автомобиля

Такой водительский прием, как торможение двигателем может применяться самостоятельно и с использованием рабочей тормозной системы: водитель убирает ногу с педали газа, машина начинает замедляться, а для большей скорости замедления можно переключиться на одну-две передачи вниз.

Многие опасаются, что при таком действии есть риск собрать «паровозик», то есть в корму приедет автомобиль, который движется сзади. Причина в том, что стоп-сигналы при торможении двигателем не зажигаются, ведь водитель не трогает педаль тормоза. На самом деле, риск такой аварии ничтожен, ведь замедление идет плавно, так что у других водителей достаточно времени, чтобы затормозить или перестроиться.

Плюсов при торможении двигателем — масса. Например, существенно снижается нагрузка на тормозные механизмы. В результате увеличивается ресурс тормозных колодок и дисков. Таким образом, опытные водители меняют колодки не через 15 000 километров, а через 35 000 км, а диски еще реже. Согласитеcь, в наше время тотального дефицита запчастей и высокой инфляции, это существенная экономия.