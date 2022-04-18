Как торможение двигателем поможет сэкономить на обслуживании автомобиля

Фото из открытых источников
Во времена изобилия многие водители даже не задумывались, что обычные приемы вождения, могут существенно продлить срок службы многих деталей. Зато сейчас экономное управление машиной точно войдет в моду. Один из способов продлить ресурс автомобилю — научиться тормозить двигателем. О том, как с помощью этого нехитрого приема можно сэкономить, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Такой водительский прием, как торможение двигателем может применяться самостоятельно и с использованием рабочей тормозной системы: водитель убирает ногу с педали газа, машина начинает замедляться, а для большей скорости замедления можно переключиться на одну-две передачи вниз.

Многие опасаются, что при таком действии есть риск собрать «паровозик», то есть в корму приедет автомобиль, который движется сзади. Причина в том, что стоп-сигналы при торможении двигателем не зажигаются, ведь водитель не трогает педаль тормоза. На самом деле, риск такой аварии ничтожен, ведь замедление идет плавно, так что у других водителей достаточно времени, чтобы затормозить или перестроиться.

Плюсов при торможении двигателем — масса. Например, существенно снижается нагрузка на тормозные механизмы. В результате увеличивается ресурс тормозных колодок и дисков. Таким образом, опытные водители меняют колодки не через 15 000 километров, а через 35 000 км, а диски еще реже. Согласитеcь, в наше время тотального дефицита запчастей и высокой инфляции, это существенная экономия.

Фото: drivenn.ru

Плавное торможение снижает нагрузку и на другие узлы автомобиля, скажем, на двигатель. Ведь в процессе такого замедления вспышек в камерах сгорания не происходит, при этом масляный насос работает и продолжает прокачивать смазку по всей системе. А высокое давление масла — это очень хорошо для мотора. Антифриз также продолжает прокачиваться по всей системе охлаждения. Все это в сумме эффективно охлаждает силовой агрегат, так что прием можно применять и в пробочном городском трафике.

Кроме того, при торможении двигателем возникает хорошее разряжение и в вакуумном усилителе тормозов — замедляться становится легче. Так что такой нехитрый прием позволит не только безопасно ездить, но и сохранит деньги на обслуживаниен машины.

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18 апреля 2022
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