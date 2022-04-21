К концу 2022 года российский авторынок рухнет на 50%

Согласно прогнозам, продажи новых автомобилей в России могут составить около 800 000 единиц. И это лишь при самом положительном развитии событий. Хотя в текущих реалиях верить во что-то хорошее, согласитесь, достаточно сложно.

«Ясность с поставками будет в ближайший квартал. Второй квартал будет периодом преодоления. И если у нас будет положительный сценарий, мы начнем производить. Рынок же в этом году может составить 0,8—0,85 млн автомобилей. По сути, это падение на те самые 50%. Если возобновление производства будет позже, чем в третьем квартале, то рынок будет еще меньше», — заявил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

Впрочем, весьма противоречивые мнения высказали другие эксперты рынка, считающие, что ситуация на авторынке постепенно начнет стабилизироваться уже грядущим летом. Подробности — в нашем эксклюзивном видеоэфире.