Копни глубже — найдешь получше: тест-драйв обновленного Citroёn SpaceТourer

Качество автопутешествия зависит от многих факторов. Но, как и везде, здесь также есть основа — автомобиль должен быть комфортабельным, вместительным и с множеством опций. И здесь сразу возникают образы различных кроссоверов и внедорожников. Что ж, с этим отчасти нельзя не согласиться. Кроссовер — это полный привод, а значит, большая свобода передвижения. Формфактор любого кроссовера и внедорожника позволяет загрузить его багажник максимально — до потолка, при этом в салоне будет не тесно.
Но что, если абстрагироваться от внедорожной романтики, и спуститься на землю, где выезжать на бездорожье — не такое уж и простое, а главное, совсем недешевое дело? Копнем глубже, фактически до большинства достопримечательностей можно добраться на любой «пузотерке». Так какой смысл в полном приводе? И здесь голову начинают посещать крамольные мысли: а не взять ли в цену кроссовера, скажем, минивэн? И больше, и «семейнее». Например, Citroёn SpaceTourer.
Французские «басики», сделанные в Калуге, уютны в дальних поездках — это факт. Ход мягкий, местами даже слишком, но более жесткой подвески мне точно не хочется. Когда не едешь, а плывешь по волнам асфальта, километры пролетают незаметно не только для пассажиров, но и для водителя. Да, немцы, пожалуй, более управляемые и покладистые. Но когда речь заходит о езде по проселку или разбитому асфальту, чаша весов неумолимо клонится в сторону SpaceTourer.
Если же накинуть пару гирек за надежный 150-сильный дизелек, а также динамику и шумоизоляцию, с которыми у минивэна порядок, еще расход в 7—8 литров на «сотню», то в сторону немцев можно смотреть исключительно с недоумением. Да, последние внутри будут покачественнее. Но уж больно велика переплата, которая на плохой дороге и вовсе кажется лишней — у них не столь всеядная подвеска, как у калужских французов.
По опциональной составляющей, SpaceTourer вполне конкурентен. В топовых комплектациях минивэн можно оснастить системой считывания дорожных знаков, адаптивным круиз-контролем с функцией торможения и возобновления движения, и еще множеством других полезных опций, начиная от камеры-датчиков парковки и заканчивая полным, что ни на есть, приводом.
Найдется у этого минивэна и еще одна положительная сторона. Например, в базовой комплектации он предлагается с двумя сдвижными дверями. И это удобно, если вы путешествуете с детьми — они всегда будут выходить на ту сторону, которая в данной ситуации безопасней. Причем в топовой комплектации двери оснащаются электроприводом. А контроль — это всегда хорошо. Да и грузиться и грузить в SpaceTourer, когда у тебя три гигантских проема (я посчитал и багажный) в грузопассажирской части салона, многократно удобнее, чем через два.
Но есть у SpaceTourer и минусы, о которых также стоит сказать. Лично для меня место водителя показалось недостаточно удобным с точки зрения эргономики. Например, те же подстаканники, которые должны быть под рукой, здесь расположены в верхней части передней панели. Приходится тянуться.
Наличие подлокотников на спинках передних кресел с одной лишь стороны, увы, удобства им не прибавляют. Немцы в этом случае предлагают подлокотники с обеих сторон.
Впрочем, все это больше тянет на недочеты, чем на откровенные недостатки. Особенно на фоне вместимости минивэна. В дальнюю поезду здесь можно взять небольшой холодильник — он отлично входит между передними креслами. Крупные вещи отправляются в багажный отсек, который в длиннобазной версии увеличил свой объем за счет того, что запасное колесо переехало под днище (в короткой версии запаска лежит в багажнике). Дорожный скарб размером поменьше раскидывается и распихивается по салону, благо различных полочек, бардачков, карманов и ниш здесь более, чем.
А дальше, пассажиры рассаживаются по своим местам, настраивается климатическая установка, управление которой есть и у пассажиров второго ряда, включается приятная музыка, и путешествие начинается.
Единственное, что сделал бы лично я, так это взял версию с полным приводом. Да, она предлагается исключительно с механической коробкой передач, но при наличии AT-резины этот минивэн, буквально, превращается в тот самый кроссовер, позволяющий выехать далеко за пределы асфальтовых дорог.