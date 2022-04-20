Копни глубже — найдешь получше: тест-драйв обновленного Citroёn SpaceТourer

​Французские «басики», сделанные в Калуге, уютны в дальних поездках — это факт. Ход мягкий, местами даже слишком, но более жесткой подвески мне точно не хочется. Когда не едешь, а плывешь по волнам асфальта, километры пролетают незаметно не только для пассажиров, но и для водителя. Да, немцы, пожалуй, более управляемые и покладистые. Но когда речь заходит о езде по проселку или разбитому асфальту, чаша весов неумолимо клонится в сторону SpaceTourer.

Если же накинуть пару гирек за надежный 150-сильный дизелек, а также динамику и шумоизоляцию, с которыми у минивэна порядок, еще расход в 7—8 литров на «сотню», то в сторону немцев можно смотреть исключительно с недоумением. Да, последние внутри будут покачественнее. Но уж больно велика переплата, которая на плохой дороге и вовсе кажется лишней — у них не столь всеядная подвеска, как у калужских французов.

По опциональной составляющей, SpaceTourer вполне конкурентен. В топовых комплектациях минивэн можно оснастить системой считывания дорожных знаков, адаптивным круиз-контролем с функцией торможения и возобновления движения, и еще множеством других полезных опций, начиная от камеры-датчиков парковки и заканчивая полным, что ни на есть, приводом.