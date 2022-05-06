Mercedes-Benz S-класса получит самый крутой автопилот

С 17 мая новый комплекс автономного управления автомобилем можно установить опционально на флагманский Mercedes-Benz S-класса за 5000 евро, что в переводе на наши деньги составляет около 375 000 рублей.

За эту сумму водитель фактически превращается в пассажира, ибо класть руки на руль в ходе работы новейшей системы самопилотирования больше не потребуется. Функция позволяет автомобилю самостоятельно маневрировать, обгонять и перестраиваться, ускоряться и тормозить. Разумеется, видеть препятствия на проезжей части, включая зверей и машины, едущие в перпендикулярном направлении, а также читать разметку и дорожные знаки.

Впрочем, при острой необходимости автопилот попросит шофера взять управление на себя. Вероятно, в условиях плохой видимости и плохих дорог.