Дорогущий шашлык: 5 штрафов, которые легко поймать в поездке на природу

ПАРКОВКА У ВОДЫ

Согласно ч. 4 п. 15 ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон запрещается «движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие».

Иными словами, за парковку у водоема можно легко схлопотать штраф от 3000 до 4500 рублей. При этом, что немаловажно, санкция распространяется и на грунтовку, петляющую неподалеку от воды. Проще говоря, к реке или озеру лучше идти пешком.