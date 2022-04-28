Дорогущий шашлык: 5 штрафов, которые легко поймать в поездке на природу

ПАРКОВКА У ВОДЫ
Согласно ч. 4 п. 15 ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон запрещается «движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие».
Иными словами, за парковку у водоема можно легко схлопотать штраф от 3000 до 4500 рублей. При этом, что немаловажно, санкция распространяется и на грунтовку, петляющую неподалеку от воды. Проще говоря, к реке или озеру лучше идти пешком.
КЕМПИНГ В ЛЕСУ
Как же прекрасно уединиться в лесопосадке вдали от шума и серости городского бетона, не так ли? Безусловно, и тут есть риск нарваться на правоохранителей. За палатку, горячее и горячительное вам, конечно, ничего не предъявят. А вот за разведенный костерок — еще как!
По ч. 3 ст. 8.32 Административного кодекса «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», за разведение огня в лесном массиве штраф составляет 5000 рублей. До кучи могут вменить и ст. 20.4 того же КоАП РФ, добавив сверху еще пару-тройку тысяч.
ГРОМКАЯ МУЗЫКА
Как правило, при вынесении штрафа за чрезмерно громкую музыку, доносящуюся из автомобиля, опираются на СанПиН 2.1.2.2645—10, который устанавливает максимально допустимый уровень шума. Днем он не должен превышать 55 дБ, а ночью — 45 дБ. Частенько из машин доносятся басы куда мощнее, порой достигая и 100 дБ. Многим это, естественно, не нравится.
А потому, руководствуясь ст. 6.4 Административного кодекса, нарушителю спокойствия и правопорядка после жалоб отдыхающих по соседству граждан выпишут штраф в размере 1000 рублей. Впрочем, чересчур активных любителей всего громкого могут забрать в отделение и вовсе. Профилактики ради и пользы для…
МОЙКА АВТОМОБИЛЯ НА ДАЧЕ
Вот признайтесь: вы же наверняка хоть раз да мыли свою «ласточку» на участке? При этом не на огороде, а при въезде у ворот, ведь так? Знайте: за такую автомойку можно огрести проблем не только с соседями, но и с местными законотворцами.
Благодаря их активности во многих субъектах федерации установлены штрафы «за мойку машин вне установленных мест». Поэтому помывка «железного коня» может легко обернуться штрафом в 5000 рублей.
БРОШЕННЫЙ МУСОР
Как же раздражают эти горы мусора, оставленного отдыхающими после пикника на природе! Неужели так сложно убрать за собой по окончании досуга?
Впрочем, есть на таких управа — ч. 1 ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Согласно документу, за брошенный мусор придется раскошелиться на 2000 рублей. Еще 3000 — в случае повторно выявленного нарушения.